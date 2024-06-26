Рейтинг@Mail.ru
Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:01 26.06.2024 (обновлено: 02:03 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/podmoskove-1952243840.html
Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье
Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье - РИА Новости, 26.06.2024
Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье
Роспотребнадзор в этом году открыл для купания 19 прибрежных зон. Где провести жаркие выходные на берегу, потратив на дорогу на автомобиле или электричке не... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:01
2024-06-26T02:03
туризм
туризм
маршруты - туризм
истра
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799245411_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7bc56e53eeb355f37aa361cea46f12cc.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Роспотребнадзор в этом году открыл для купания 19 прибрежных зон. Где провести жаркие выходные на берегу, потратив на дорогу на автомобиле или электричке не более двух часов, — в материале РИА Новости.Озера недалеко от МосквыОт столицы до Солнечногорска — 75 километров, там хорошо оборудован центральный городской пляж на озере Сенеж. "Общественное пространство стало центром притяжения горожан и туристов. Тут есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал", — говорится на туристическом портале правительства Московской области.Пляж в деревне Коротково, что рядом с Орехово-Зуево и в ста километрах от столицы, входит в десятку лучших в регионе: песок, навесы от солнца, безопасная для купания зона глубиной 1,2 метра огорожена буйками. На улице Бирюкова на Исаакиевском озере тоже песчаный берег, есть туалеты, душевые, кабинки для переодевания. Волейбол бесплатный, а шезлонг можно арендовать. Работают спасатели.В 14 километрах от Сергиева Посада в деревне Березняки — Торбеево озеро. Пляж песчаный, есть шезлонги, туалет, душевые и кабинки для переодевания. Можно взять в аренду лодки и катамараны. Взрослый билет — 300 рублей, детский — 100. Парковка для автомобилей платная.От Москвы до Фрязино на электричке чуть больше часа. Там — Большое озеро. Лежаков нет, зато оборудованы туалет, кабинки для переодевания и волейбольная площадка. Работают спасатели, а безопасная зона для купания обозначена буйками.Пляж на берегу Голубых озер в Луховицах популярен благодаря чистой воде и белому песку. Для комфортного отдыха есть кабинки для переодевания, душевые и туалет, волейбольная площадка и велопарковка. Территорию контролируют спасатели.В Шатуре, в 139 километрах от Москвы, можно провести время на берегу Святого озера. Вход в воду пологий, есть необходимая для отдыха инфраструктура. Арендовать можно не только шезлонги и зонты, но и мангалы, беседки, а также лодки и катамараны. Работают спасатели и медпункт.Ока, Истра, Любловка и БанькаНа берегу Оки отдыхают в Коломне. В районе Бочманово — чистый песчаный пляж с пологим входом в воду. Туалеты и раздевалки есть, сообщает областной турпортал.В Оке можно искупаться и в Серпухове, в 107 километрах от столицы. На городском пляже с широкой полосой белого песка работают спасатели, можно арендовать лодку, поиграть в футбол или волейбол.В Истре оборудован муниципальный песчаный пляж на одноименной реке рядом с улицей Ленина. Есть туалет, места, где ополоснуться и переодеться, велопарковка и волейбольная площадка.В Москве-реке можно купаться в Живописной бухте у поселка Рублево, где хорошо оборудованный пляж. Добраться легко на автобусе от станций метро "Крылатское" или "Молодежная". Вход на прибрежную территорию стоит 400 рублей. Но дети до семи лет и другие льготники отдыхают бесплатно, подростки и пенсионеры — за 100 рублей.Дорога от столицы до Егорьевска занимает два часа. Пляж "Любляна" на реке Любловке находится у деревни Семеновской. Там белый песок, туалет, душевые и пост спасателей. Вокруг сосновый бор. Из развлечений — волейбол и катание на арендованных лодках, сапах. Еще в Егорьевске есть пляжи на Княжеском пруду и реке Десне.В Красногорске оборудован песчаный пляж на реке Баньке. Есть раздевалки и туалет.В Долгопрудном пляжей несколько. В парке "Мысово" на берегу Котовского залива, что в истоке Клязьмы, есть все, что нужно для комфортного отдыха: туалеты, душевые, а также зона барбекю и кафе, работают спасатели. Поплавать можно и в парке "Новые Водники". Там на берегу белый кварцевый песок и вся необходимая инфраструктура, оборудовано безопасное место для купания малышей.Полный список зон для купания в Московской области, одобренный Роспотребнадзором, размещен на сайте ведомства.Коттеджи и отелиСпрос на путевки в гостиницы Подмосковья на берегу водоемов за год вырос в десять раз, рассказали в "Слетать.ру".Но стоимость каникул может быть недешевой, отмечают в АТОР."Наши туристы в Московской области выбирают преимущественно отдых на водохранилищах. Самые популярные — Клязьминское, Истринское, Рузское, река Ока", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Семьи с детьми часто едут в парк-отели, взрослые обычно выбирают санатории — например, "Озеро Белое" в Шатурском районе. Стоимость суток от 4,7 тысячи рублей, рассказывают эксперты.Туристы часто берут с собой животных. Тогда, как правило, оплачивают проживание в коттеджах. Так, сутки в "Истра Holiday" стоят от 12,5 тысячи рублей.Среди популярных гостиниц с собственными оборудованными пляжами в Московской области эксперты "Алеан" выделают "Яхонты Истра", на озере Коверши — "Яхонты Ногинск", парк-отель "Орловский", расположенный на берегу Людовинского пруда в селе Молоково в 33 километрах от столицы.
https://ria.ru/20240531/plyazhi-1741133164.html
https://ria.ru/20240525/puteshestviya-1947445799.html
https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html
истра
московская область (подмосковье)
клязьма (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799245411_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_6c295c349e709d012a07294fe0c7c7f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, маршруты - туризм, истра, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, клязьма (река)
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Истра, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Клязьма (река)
Удобно и безопасно: где купаться и загорать в Подмосковье

Эксперты рассказали, где лучше всего купаться и загорать в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской областиПляж в Подмосковье
Пляж в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
Оглавление
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Роспотребнадзор в этом году открыл для купания 19 прибрежных зон. Где провести жаркие выходные на берегу, потратив на дорогу на автомобиле или электричке не более двух часов, — в материале РИА Новости.

Озера недалеко от Москвы

От столицы до Солнечногорска — 75 километров, там хорошо оборудован центральный городской пляж на озере Сенеж. "Общественное пространство стало центром притяжения горожан и туристов. Тут есть спасательная вышка, теневые навесы, кабинки для переодевания, пирс, причал", — говорится на туристическом портале правительства Московской области.
Пляжи Москвы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Пляжи Москвы: где разрешено купаться в 2024 году?
31 мая, 18:06
Пляж в деревне Коротково, что рядом с Орехово-Зуево и в ста километрах от столицы, входит в десятку лучших в регионе: песок, навесы от солнца, безопасная для купания зона глубиной 1,2 метра огорожена буйками. На улице Бирюкова на Исаакиевском озере тоже песчаный берег, есть туалеты, душевые, кабинки для переодевания. Волейбол бесплатный, а шезлонг можно арендовать. Работают спасатели.
В 14 километрах от Сергиева Посада в деревне Березняки — Торбеево озеро. Пляж песчаный, есть шезлонги, туалет, душевые и кабинки для переодевания. Можно взять в аренду лодки и катамараны. Взрослый билет — 300 рублей, детский — 100. Парковка для автомобилей платная.
От Москвы до Фрязино на электричке чуть больше часа. Там — Большое озеро. Лежаков нет, зато оборудованы туалет, кабинки для переодевания и волейбольная площадка. Работают спасатели, а безопасная зона для купания обозначена буйками.
© Фото : Парк-отель "Торбеево озеро"Торбеево озеро
Торбеево озеро - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Парк-отель "Торбеево озеро"
Торбеево озеро
Пляж на берегу Голубых озер в Луховицах популярен благодаря чистой воде и белому песку. Для комфортного отдыха есть кабинки для переодевания, душевые и туалет, волейбольная площадка и велопарковка. Территорию контролируют спасатели.
В Шатуре, в 139 километрах от Москвы, можно провести время на берегу Святого озера. Вход в воду пологий, есть необходимая для отдыха инфраструктура. Арендовать можно не только шезлонги и зонты, но и мангалы, беседки, а также лодки и катамараны. Работают спасатели и медпункт.

Ока, Истра, Любловка и Банька

На берегу Оки отдыхают в Коломне. В районе Бочманово — чистый песчаный пляж с пологим входом в воду. Туалеты и раздевалки есть, сообщает областной турпортал.
CC BY 2.0 / Александр Б. / Иваньковское водохранилище
Иваньковское водохранилище
Иваньковское водохранилище
CC BY 2.0 / Александр Б. /
1 из 5
CC BY-SA 4.0 / Anton n (cropped) / Вид на Долгий пруд с севера
Вид на Долгий пруд с севера
Вид на Долгий пруд с севера
CC BY-SA 4.0 / Anton n (cropped) /
2 из 5
CC BY-SA 4.0 / Anton n (cropped) / Вид на Долгий пруд с юга
Вид на Долгий пруд с юга
Вид на Долгий пруд с юга
CC BY-SA 4.0 / Anton n (cropped) /
3 из 5
© РИА Новости / Наталья ДембинскаяПлещеево озеро в Переславле-Залесском
Плещеево озеро в Переславле-Залесском
Плещеево озеро в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Наталья Дембинская
4 из 5
© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанк

Закат на Оке в Шиловском районе Рязанской области

Закат на реке Ока в Шиловском районе Рязанской области

Закат на Оке в Шиловском районе Рязанской области

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
5 из 5
Иваньковское водохранилище
CC BY 2.0 / Александр Б. /
1 из 5
Вид на Долгий пруд с севера
CC BY-SA 4.0 / Anton n (cropped) /
2 из 5
Вид на Долгий пруд с юга
CC BY-SA 4.0 / Anton n (cropped) /
3 из 5
Плещеево озеро в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Наталья Дембинская
4 из 5

Закат на Оке в Шиловском районе Рязанской области

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в медиабанк
5 из 5
В Оке можно искупаться и в Серпухове, в 107 километрах от столицы. На городском пляже с широкой полосой белого песка работают спасатели, можно арендовать лодку, поиграть в футбол или волейбол.
В Истре оборудован муниципальный песчаный пляж на одноименной реке рядом с улицей Ленина. Есть туалет, места, где ополоснуться и переодеться, велопарковка и волейбольная площадка.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИстринское водохранилище
Истринское водохранилище - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истринское водохранилище
В Москве-реке можно купаться в Живописной бухте у поселка Рублево, где хорошо оборудованный пляж. Добраться легко на автобусе от станций метро "Крылатское" или "Молодежная". Вход на прибрежную территорию стоит 400 рублей. Но дети до семи лет и другие льготники отдыхают бесплатно, подростки и пенсионеры — за 100 рублей.
Дорога от столицы до Егорьевска занимает два часа. Пляж "Любляна" на реке Любловке находится у деревни Семеновской. Там белый песок, туалет, душевые и пост спасателей. Вокруг сосновый бор. Из развлечений — волейбол и катание на арендованных лодках, сапах. Еще в Егорьевске есть пляжи на Княжеском пруду и реке Десне.
В Красногорске оборудован песчаный пляж на реке Баньке. Есть раздевалки и туалет.
Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Поесть и повеселиться: самые интересные летние гастрофестивали России
25 мая, 08:00
В Долгопрудном пляжей несколько. В парке "Мысово" на берегу Котовского залива, что в истоке Клязьмы, есть все, что нужно для комфортного отдыха: туалеты, душевые, а также зона барбекю и кафе, работают спасатели. Поплавать можно и в парке "Новые Водники". Там на берегу белый кварцевый песок и вся необходимая инфраструктура, оборудовано безопасное место для купания малышей.
Полный список зон для купания в Московской области, одобренный Роспотребнадзором, размещен на сайте ведомства.

Коттеджи и отели

Спрос на путевки в гостиницы Подмосковья на берегу водоемов за год вырос в десять раз, рассказали в "Слетать.ру".
CC BY 4.0 / Правительство Московской области (cropped) / Обустроенная набережная озера Сенеж
Обустроенная набережная озера Сенеж - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
CC BY 4.0 / Правительство Московской области (cropped) /
Обустроенная набережная озера Сенеж
Но стоимость каникул может быть недешевой, отмечают в АТОР.
"Наши туристы в Московской области выбирают преимущественно отдых на водохранилищах. Самые популярные — Клязьминское, Истринское, Рузское, река Ока", — рассказали в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Семьи с детьми часто едут в парк-отели, взрослые обычно выбирают санатории — например, "Озеро Белое" в Шатурском районе. Стоимость суток от 4,7 тысячи рублей, рассказывают эксперты.
Туристы часто берут с собой животных. Тогда, как правило, оплачивают проживание в коттеджах. Так, сутки в "Истра Holiday" стоят от 12,5 тысячи рублей.
Среди популярных гостиниц с собственными оборудованными пляжами в Московской области эксперты "Алеан" выделают "Яхонты Истра", на озере Коверши — "Яхонты Ногинск", парк-отель "Орловский", расположенный на берегу Людовинского пруда в селе Молоково в 33 километрах от столицы.
Набережная Твери. Вид на Свято-Екатерининский монастырь - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Туры по Волге: красивые города, достопримечательности и новые маршруты
17 мая, 10:30
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмИстраМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииКлязьма (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала