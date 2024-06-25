https://ria.ru/20240625/plyazh-1955382638.html

В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани

В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани - РИА Новости, 25.06.2024

В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") обратился к губернаторам: Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:28

2024-06-25T16:28

2024-06-25T16:30

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

краснодарский край

вениамин кондратьев

михаил развожаев

госдума рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") обратился к губернаторам: Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву - с предложением закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей поблизости от стратегических и военных объектов для обеспечения безопасности людей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов", - сказано в документе. В обращении отмечается, что такая мера принесет определённые неудобства гражданам, приведет к убыткам коммерческих структур, особенно в летний сезон, но позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое.

https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955166403.html

севастополь

краснодарский край

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, краснодарский край, вениамин кондратьев, михаил развожаев, госдума рф, обстрел севастополя ракетами atacms