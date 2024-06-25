В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
Депутат Гусев предложил закрыть часть мест отдыха в Севастополе и на Кубани
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") обратился к губернаторам: Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву - с предложением закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей поблизости от стратегических и военных объектов для обеспечения безопасности людей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов", - сказано в документе. В обращении отмечается, что такая мера принесет определённые неудобства гражданам, приведет к убыткам коммерческих структур, особенно в летний сезон, но позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое.