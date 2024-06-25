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В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 25.06.2024 (обновлено: 16:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/plyazh-1955382638.html
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани - РИА Новости, 25.06.2024
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") обратился к губернаторам: Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:28
2024-06-25T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
краснодарский край
вениамин кондратьев
михаил развожаев
госдума рф
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") обратился к губернаторам: Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву - с предложением закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей поблизости от стратегических и военных объектов для обеспечения безопасности людей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов", - сказано в документе. В обращении отмечается, что такая мера принесет определённые неудобства гражданам, приведет к убыткам коммерческих структур, особенно в летний сезон, но позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое.
https://ria.ru/20240625/puteshestviya-1955156395.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955166403.html
севастополь
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безопасность, севастополь, краснодарский край, вениамин кондратьев, михаил развожаев, госдума рф, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Михаил Развожаев, Госдума РФ, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Госдуме предложили закрыть часть пляжей в Севастополе и на Кубани

Депутат Гусев предложил закрыть часть мест отдыха в Севастополе и на Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") обратился к губернаторам: Севастополя Михаилу Развожаеву и Краснодарского края Вениамину Кондратьеву - с предложением закрыть для посещения все пляжи и другие места скопления людей поблизости от стратегических и военных объектов для обеспечения безопасности людей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым закрыть для массового посещения людей все пляжи, места отдыха, парки развлечений и другие места скопления людей в непосредственной близости от всех стратегических и военных объектов", - сказано в документе. В обращении отмечается, что такая мера принесет определённые неудобства гражданам, приведет к убыткам коммерческих структур, особенно в летний сезон, но позволит гарантированно обеспечить безопасность людей в случае атак на стратегические объекты нашей военной и гражданской инфраструктуры.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Дагестан, Севастополь, Абхазия: как туристы отреагировали на теракты
Вчера, 08:00
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что семь пострадавших от обстрела человек, в том числе четыре ребёнка, выписаны из больниц города. На лечение в московские ведущие медучреждения - Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники - направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние девяти пациентов как стабильно тяжелое, а двух детей как крайне тяжелое.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Враги хотят обострить ситуацию в Дагестане, заявил глава республики
24 июня, 20:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольКраснодарский крайВениамин КондратьевМихаил РазвожаевГосдума РФОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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