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Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров - РИА Новости, 25.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:25 25.06.2024 (обновлено: 11:38 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955264807.html
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров - РИА Новости, 25.06.2024
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров
Художник Никас Сафронов в своем Telegram-канале сообщил, что его мессенджеры взломали мошенники и рассылали сообщения с просьбой перевести деньги. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:25
2024-06-25T11:38
культура
технологии
никас сафронов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Художник Никас Сафронов в своем Telegram-канале сообщил, что его мессенджеры взломали мошенники и рассылали сообщения с просьбой перевести деньги. "Друзья! Меня взломали. Мошенники получили доступ к моим мессенджерам. И рассылали от моего имени письма с просьбой перевести деньги. Пожалуйста, ничего не нужно переводить. Не переходите по ссылке, если получили ее с моего аккаунта. Не отправляйте никому никакие коды из смс", - написал Сафронов. Он добавил, что никто из его друзей и близких, получивших сообщения, вовремя обнаружили действия мошенников. "Мы живём в такое время, когда все нужно перепроверять. Лучше лишний раз перезвонить человеку и спросить: действительно ли он просит у вас деньги в долг или, например, проголосовать за ребёнка в конкурсе", - отметил художник.
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технологии, никас сафронов
Культура, Технологии, Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров

Художник Никас Сафронов: мессенджеры взломали мошенники

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХудожник Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Художник Никас Сафронов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Художник Никас Сафронов в своем Telegram-канале сообщил, что его мессенджеры взломали мошенники и рассылали сообщения с просьбой перевести деньги.
«
"Друзья! Меня взломали. Мошенники получили доступ к моим мессенджерам. И рассылали от моего имени письма с просьбой перевести деньги. Пожалуйста, ничего не нужно переводить. Не переходите по ссылке, если получили ее с моего аккаунта. Не отправляйте никому никакие коды из смс", - написал Сафронов.
Он добавил, что никто из его друзей и близких, получивших сообщения, вовремя обнаружили действия мошенников.
"Мы живём в такое время, когда все нужно перепроверять. Лучше лишний раз перезвонить человеку и спросить: действительно ли он просит у вас деньги в долг или, например, проголосовать за ребёнка в конкурсе", - отметил художник.
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КультураТехнологииНикас Сафронов
 
 
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