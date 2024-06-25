https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955264807.html
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров - РИА Новости, 25.06.2024
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров
Художник Никас Сафронов в своем Telegram-канале сообщил, что его мессенджеры взломали мошенники и рассылали сообщения с просьбой перевести деньги. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:25
2024-06-25T11:25
2024-06-25T11:38
культура
технологии
никас сафронов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Художник Никас Сафронов в своем Telegram-канале сообщил, что его мессенджеры взломали мошенники и рассылали сообщения с просьбой перевести деньги. "Друзья! Меня взломали. Мошенники получили доступ к моим мессенджерам. И рассылали от моего имени письма с просьбой перевести деньги. Пожалуйста, ничего не нужно переводить. Не переходите по ссылке, если получили ее с моего аккаунта. Не отправляйте никому никакие коды из смс", - написал Сафронов. Он добавил, что никто из его друзей и близких, получивших сообщения, вовремя обнаружили действия мошенников. "Мы живём в такое время, когда все нужно перепроверять. Лучше лишний раз перезвонить человеку и спросить: действительно ли он просит у вас деньги в долг или, например, проголосовать за ребёнка в конкурсе", - отметил художник.
https://ria.ru/20240122/pevitsa-1922811003.html
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технологии, никас сафронов
Культура, Технологии, Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов сообщил о взломе своих мессенджеров
Художник Никас Сафронов: мессенджеры взломали мошенники