https://ria.ru/20240624/pensiya-1955072686.html
Французский политик пообещал вернуть пенсию в 60 лет
Французский политик пообещал вернуть пенсию в 60 лет - РИА Новости, 24.06.2024
Французский политик пообещал вернуть пенсию в 60 лет
Жордан Барделла, лидер правой партии "Национальное объединение" (RN), которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, заявил в эфире BFMTV, РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:56
2024-06-24T14:56
2024-06-24T14:56
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ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости. Жордан Барделла, лидер правой партии "Национальное объединение" (RN), которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, заявил в эфире BFMTV, что вернёт пенсию в 60 лет для ряда французов. "Уже с осени 2024 года французы, которые начали работать в 20 лет и работали в течение 40 лет, смогут вновь уходить на пенсию в 60 лет", - заявил Барделла, излагая основные направления своей политики в качестве премьер-министра в случае победы партии на выборах. Его выступление транслирует телеканал BFMTV. Что касается остальных французов, политик пообещал ввести "прогрессивный календарь" снижения пенсионного возраста. Ранее основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который также может вступить в борьбу за кресло премьер-министра, заявил, что коалиция левых "Новый народ фронт" вернёт пенсию в 60 лет в случае победы на выборах. Лозунг "Пенсия в 60 лет!" был одним из главных на протестах против пенсионной реформы, которые проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу. На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html
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в мире, франция, жан-люк меланшон, европарламент
В мире, Франция, Жан-Люк Меланшон, Европарламент
Французский политик пообещал вернуть пенсию в 60 лет
Лидер партии RN Барделла пообещал вернуть французам пенсию в 60 лет
ПАРИЖ, 24 июн - РИА Новости.
Жордан Барделла, лидер правой партии "Национальное объединение" (RN), которая может одержать победу на внеочередных парламентских выборах, заявил в эфире BFMTV,
что вернёт пенсию в 60 лет для ряда французов.
"Уже с осени 2024 года французы, которые начали работать в 20 лет и работали в течение 40 лет, смогут вновь уходить на пенсию в 60 лет", - заявил Барделла, излагая основные направления своей политики в качестве премьер-министра в случае победы партии на выборах. Его выступление транслирует телеканал BFMTV.
Что касается остальных французов, политик пообещал ввести "прогрессивный календарь" снижения пенсионного возраста.
Ранее основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который также может вступить в борьбу за кресло премьер-министра, заявил, что коалиция левых "Новый народ фронт" вернёт пенсию в 60 лет в случае победы на выборах.
Лозунг "Пенсия в 60 лет!" был одним из главных на протестах против пенсионной реформы, которые проходили во Франции с января по июнь 2023 года. Массовые акции насчитывали более миллиона участников по всей стране, однако с сентября закон, постепенно поднимающий пенсионный возраст с 62 до 64 лет, вступил в силу.
На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции правая партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.