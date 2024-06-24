https://ria.ru/20240624/dagestan-1955109177.html
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей - РИА Новости, 24.06.2024
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере до 500 тысяч руб, сообщил глава... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:44
2024-06-24T16:44
2024-06-24T16:44
происшествия
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим будет оказана материальная помощь в размере до 500 тысяч руб, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. "Семьям погибших, вне зависимости от того - сотрудник (полиции) или гражданское лицо, помощь будет оказана в размере 1 миллиона (рублей) за счет средств фонда "Мы вместе"... Пострадавшим в зависимости от степени травмы, ранения и тяжести этого ранения будет оказана помощь до 500 тысяч рублей", - сказал Меликов журналистам.
https://radiosputnik.ru/20240624/dagestan-1955108520.html
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происшествия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей
Меликов: семьи погибших при терактах в Дагестане получат по миллиону рублей