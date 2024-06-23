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Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151 - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 23.06.2024 (обновлено: 23:07 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954930804.html
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151 - РИА Новости, 23.06.2024
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151
Общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T23:03
2024-06-23T23:07
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Погибли четыре человека."По информации на 21.00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, украина
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Украина
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151

Развожаев: число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Погибли четыре человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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"По информации на 21.00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSУкраина
 
 
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