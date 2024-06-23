https://ria.ru/20240623/postradavshie-1954930804.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151

Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151 - РИА Новости, 23.06.2024

Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151

Общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T23:03

2024-06-23T23:03

2024-06-23T23:07

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее сообщалось, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Погибли четыре человека."По информации на 21.00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html

севастополь

украина

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Наталья Макарова

севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, украина