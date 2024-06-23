Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151
Развожаев: число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло до 151
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Общее число пострадавших после ракетной атаки ВСУ на Севастополь возросло до 151 человека, из них госпитализированы 82, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее сообщалось, что ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей). Погибли четыре человека.
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"По информации на 21.00 погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратился 151 человек, госпитализированы 82", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.