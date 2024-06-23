https://ria.ru/20240623/doktrina-1954813823.html

Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина

Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина - РИА Новости, 23.06.2024

Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина

Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:05

2024-06-23T08:05

2024-06-23T08:05

россия

андрей картаполов

владимир путин

госдума рф

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БРЕСТ, 23 июн – РИА Новости. Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом", - сказал Картаполов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф