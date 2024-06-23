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Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина
Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина - РИА Новости, 23.06.2024
Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина
Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T08:05
2024-06-23T08:05
2024-06-23T08:05
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андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
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БРЕСТ, 23 июн – РИА Новости. Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом", - сказал Картаполов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
https://ria.ru/20231005/yadernyy-1900771351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ
Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина
Картаполов: при изменении ядерной доктрины может измениться время применения ЯО
БРЕСТ, 23 июн – РИА Новости. Изменения в ядерной доктрине России могут произойти, если вырастут вызовы и угрозы по отношению к РФ, тогда может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Все будет зависеть от того, как будет меняться военно-политическая обстановка. Доктрина отражает нашу реакцию на то, что происходит вокруг нашей страны. Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение. Но конкретно, конечно, сейчас рано говорить об этом", - сказал Картаполов.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.