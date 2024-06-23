https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте

Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте - РИА Новости, 23.06.2024

Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:34

2024-06-23T22:34

2024-06-23T23:25

происшествия

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", — сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омарова уволят с должности.Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 12 получили ранения. В обоих городах объявили план "Перехват", силовики ведут бои с преступниками.Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.Впоследствии МВД Дагестана сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале, боестолкновения продолжаются. Там также добавили, что после перестрелке в городе в больницы доставили 16 человек — 13 полицейских и трех гражданских.В свою очередь, в муфтияте республики заявили о том, что при нападениях погибли девять человек, из которых семеро — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, пострадали 25 человек. Как сообщил Национальный террористический комитет, жертвами стали священник РПЦ и полицейские. В республике ввели режим контртеррористической операции. Позднее НАК сообщил, что в Дербенте удалось ликвидировать двух бандитов. Там добавили, что активная фаза операции в этом городе завершена.Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

сергокалинский район

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Кадры с места стрельбы в Махачкале Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой. 2024-06-23T22:34 true PT0M10S

В Махачкале вновь слышна стрельба ❗️В Махачкале вновь слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости 2024-06-23T22:34 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан