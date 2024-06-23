https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте - РИА Новости, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T22:34
2024-06-23T22:34
2024-06-23T23:25
происшествия
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", — сказал собеседник агентства.Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омарова уволят с должности.Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 12 получили ранения. В обоих городах объявили план "Перехват", силовики ведут бои с преступниками.Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.Впоследствии МВД Дагестана сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале, боестолкновения продолжаются. Там также добавили, что после перестрелке в городе в больницы доставили 16 человек — 13 полицейских и трех гражданских.В свою очередь, в муфтияте республики заявили о том, что при нападениях погибли девять человек, из которых семеро — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, пострадали 25 человек. Как сообщил Национальный террористический комитет, жертвами стали священник РПЦ и полицейские. В республике ввели режим контртеррористической операции. Позднее НАК сообщил, что в Дербенте удалось ликвидировать двух бандитов. Там добавили, что активная фаза операции в этом городе завершена.Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".
https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html
сергокалинский район
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с места стрельбы в Махачкале
Видео корреспондента РИА Новости из Махачкалы. С места стрельбы уехала машина скорой.
2024-06-23T22:34
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PT0M10S
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В Махачкале вновь слышна стрельба
❗️В Махачкале вновь слышна стрельба, передает корреспондент РИА Новости
2024-06-23T22:34
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Происшествия, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Главу района Дагестана допрашивают по подозрению участия его сыновей в теракте
МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
«
"Магомед Омаров задержан и находится на допросе, предварительно, среди учинивших теракты боевиков были его сыновья", — сказал собеседник агентства.
Источник РИА Новости в руководстве республики сообщил, что Омарова уволят с должности.
Ранее в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте
. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале
. По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 12 получили ранения. В обоих городах объявили план "Перехват", силовики ведут бои с преступниками.
Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.
Впоследствии МВД Дагестана сообщило о ликвидации четырех боевиков в Махачкале, боестолкновения продолжаются. Там также добавили, что после перестрелке в городе в больницы доставили 16 человек — 13 полицейских и трех гражданских.
В свою очередь, в муфтияте республики заявили о том, что при нападениях погибли девять человек, из которых семеро — сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, пострадали 25 человек. Как сообщил Национальный террористический комитет, жертвами стали священник РПЦ
и полицейские. В республике ввели режим контртеррористической операции.
Позднее НАК сообщил, что в Дербенте удалось ликвидировать двух бандитов. Там добавили, что активная фаза операции в этом городе завершена.
Управление СК
по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".