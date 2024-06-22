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Что посмотреть в Волгограде
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:00 22.06.2024 (обновлено: 03:09 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/volgograd-1951510160.html
Отдых в Волгограде. Где погулять по пути на море
Что посмотреть в Волгограде
Отдых в Волгограде. Где погулять по пути на море
В этот город в основном приезжают посмотреть места боевой славы. В том числе автотуристы по пути к морю — до Сочи около тысячи километров, последний марш-бросок РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T03:00
2024-06-22T03:09
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В этот город в основном приезжают посмотреть места боевой славы. В том числе автотуристы по пути к морю — до Сочи около тысячи километров, последний марш-бросок к пляжу. Что можно успеть посмотреть в Волгограде за пару дней — в материале РИА Новости.Патриотический туризм и рыбалка"Тут почти все музеи связаны с военной историей, — говорит гид Роман Шкода. — И туристов они интересуют в первую очередь. Также много транзитных на машинах. По дороге на рыбалку в Астрахань или на Черное море делают остановку, чтобы подняться на Мамаев курган".Двести ступеней — по числу дней одного из главных сражений Великой Отечественной. Высота монумента "Родина-мать зовет!" — 85 метров. Это часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".Мамаев курган известен с XIV века, здесь был город Гюлистан — столица Золотой Орды. "Мамай — это как Иван на Руси, — рассказывает Роман. — Жителей кургана, который тогда назывался бугром, именовали мамаями".Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь "Стоять насмерть", в центре которой — статуя солдата. "На первый взгляд воин расположен у ног Родины-матери, но при приближении к ней он увеличивается и закрывает ее. Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину", — поясняет гид.Еще одно знаковое место — мельница Гергардта, часть музея-заповедника "Сталинградская битва". Находившиеся там бойцы были в полуокружении, их обстреливали с трех сторон. "Внутри лестниц и перекрытий нет, дом можно осмотреть только с улицы", — уточняет собеседник РИА Новости.Напротив — Дом Павлова. В 1942-м его 58 дней героически оборонял отряд под командованием Якова Павлова. "Таких зданий тут было много, но сохранили на месте тяжелых сражений только его — на память", — объясняет Роман.Вдоль ВолгиВолгоград протянулся вдоль Волги на 90 километров, и центров у него несколько. Районы связывают Продольные магистрали, они пронумерованы.Часть маршрута курсирующего по всему городу скоростного трамвая проходит под землей. "Все станции строили по стандартам метро — с расчетом, чтобы заменить трамвай на метропоезд", — отмечает гид.Центр мегаполиса застроен послевоенными "сталинками". "Таких городов в СССР было два: Волгоград и Минск, — добавляет Роман. — Оба были сильно разрушены".Улицы напоминают Петербург. Все дома возведены по индивидуальным проектам, но в одном стиле. На каждом — башенки, лепнина, барельефы, необычные балконы.Город для прогулокЦентральную набережную благоустроили для прогулок. В "шайбе" — здании речного вокзала — недавно открыли ресторан "Река". "Кормят вкусно, панорамный вид на Волгу", — говорит экскурсовод.Сходите в кафе "Маруся" — тоже красиво и меню отличное, советует несколько лет прожившая в Волгограде журналистка Юлия Ионина. Местные хвалят рестораны "Мольер" и "Волгоград". Последний выдержан в классическом стиле: колонны, хрустальные люстры, бархат, мраморная лестница.За блюдами немецкой кухни отправляйтесь в "Бамберг", за грузинскими пхали и хачапури — в "Кинзу", за эклерами и вкусными завтраками — в "Гретель", а в кафе "Бабетта" можно продегустировать кофе с соком.В Волгограде красивые скверы и парки. В пойме реки Царицы рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, есть еще сад дружбы "Волгоград — Баку", отмечает Юлия. Туристы и местные катаются на велосипедах, гироскутерах, колесе обозрения.Среди невоенных музеев экскурсоводы выделяют краеведческий и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта"."В первом — коллекция украшений сарматов из золота и серебра", — рассказывает директор турфирмы "Бриз" Елена Куличева. Второй, расположенный на месте одноименного поселения, несколько веков назад основали выходцы из Германии. Там архитектурные памятники XVIII-XIX веков, библиотека, старинная кирха с органом, первый в России Музей горчицы.Летом в жару местные ходят на пляж Центрального парка культуры и отдыха. "Купаются в микрорайоне Тулака, но лучше все же доехать до Краснослободска — поселения на левом берегу Волги", — рекомендует Юлия Ионина. Это дачное место, и берег там песчаный.Из Волгограда туристы чаще всего везут гастрономические сувениры: рыбу, горчичное масло — из Сарепты, арбузный кофе и нардек.
https://ria.ru/20240528/eda-1948603977.html
https://ria.ru/20231017/volga-1903146857.html
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, волгоград, россия, отдых в россии, волга, достопримечательности, куда сходить , куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть , отдых на море
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Волгоград, Россия, отдых в России, Волга, Достопримечательности, куда сходить , куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, что посмотреть , Отдых на море
Отдых в Волгограде. Где погулять по пути на море

Эксперты рассказали, зачем туристы летом едут в Волгоград

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В этот город в основном приезжают посмотреть места боевой славы. В том числе автотуристы по пути к морю — до Сочи около тысячи километров, последний марш-бросок к пляжу. Что можно успеть посмотреть в Волгограде за пару дней — в материале РИА Новости.

Патриотический туризм и рыбалка

"Тут почти все музеи связаны с военной историей, — говорит гид Роман Шкода. — И туристов они интересуют в первую очередь. Также много транзитных на машинах. По дороге на рыбалку в Астрахань или на Черное море делают остановку, чтобы подняться на Мамаев курган".
В Волгограде прошла презентация меню из местных продуктов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Волгограде — вкусно! Город удивит туристов необычными блюдами
28 мая, 08:00
Двести ступеней — по числу дней одного из главных сражений Великой Отечественной. Высота монумента "Родина-мать зовет!" — 85 метров. Это часть памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы".
Мамаев курган известен с XIV века, здесь был город Гюлистан — столица Золотой Орды. "Мамай — это как Иван на Руси, — рассказывает Роман. — Жителей кургана, который тогда назывался бугром, именовали мамаями".
Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь "Стоять насмерть", в центре которой — статуя солдата. "На первый взгляд воин расположен у ног Родины-матери, но при приближении к ней он увеличивается и закрывает ее. Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину", — поясняет гид.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации. Скульптура "Родина-мать зовет!" является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Высота монумента с мечом 85 метров, 52 метра — без меча. Весь монумент весит восемь тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена — она стоит под тяжестью собственного веса.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации. Скульптура "Родина-мать зовет!" является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Высота монумента с мечом 85 метров, 52 метра — без меча. Весь монумент весит восемь тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена — она стоит под тяжестью собственного веса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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1 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Дом Павлова
Волгоград. Дом Павлова
Волгоград. Дом Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Мельница Гергардта
Волгоград. Мельница Гергардта
Волгоград. Мельница Гергардта
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры, которые продают у Мамаева кургана в Волгограде
Сувениры, которые продают у Мамаева кургана в Волгограде
Сувениры, которые продают у Мамаева кургана в Волгограде
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаСувениры из Волгограда
Сувениры из Волгограда
Сувениры из Волгограда
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Сувениры продают у Мамаева кургана
Волгоград. Сувениры продают у Мамаева кургана
Волгоград. Сувениры продают у Мамаева кургана
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации. Скульптура "Родина-мать зовет!" является композиционным центром мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы". Высота монумента с мечом 85 метров, 52 метра — без меча. Весь монумент весит восемь тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена — она стоит под тяжестью собственного веса.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
1 из 6
Волгоград. Дом Павлова
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 6
Волгоград. Мельница Гергардта
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 6
Сувениры, которые продают у Мамаева кургана в Волгограде
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 6
Сувениры из Волгограда
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 6
Волгоград. Сувениры продают у Мамаева кургана
© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 6
Еще одно знаковое место — мельница Гергардта, часть музея-заповедника "Сталинградская битва". Находившиеся там бойцы были в полуокружении, их обстреливали с трех сторон. "Внутри лестниц и перекрытий нет, дом можно осмотреть только с улицы", — уточняет собеседник РИА Новости.
Напротив — Дом Павлова. В 1942-м его 58 дней героически оборонял отряд под командованием Якова Павлова. "Таких зданий тут было много, но сохранили на месте тяжелых сражений только его — на память", — объясняет Роман.

Вдоль Волги

Волгоград протянулся вдоль Волги на 90 километров, и центров у него несколько. Районы связывают Продольные магистрали, они пронумерованы.
© РИА Новости / Мария СеливановаВид на стадион "Волгоград Арена"
Вид на Волгоград Арену - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на стадион "Волгоград Арена"
Часть маршрута курсирующего по всему городу скоростного трамвая проходит под землей. "Все станции строили по стандартам метро — с расчетом, чтобы заменить трамвай на метропоезд", — отмечает гид.
Центр мегаполиса застроен послевоенными "сталинками". "Таких городов в СССР было два: Волгоград и Минск, — добавляет Роман. — Оба были сильно разрушены".
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСкоростной трамвай на подземной станции "Театр Юного Зрителя" (ТЮЗ) в Волгограде
Скоростной трамвай на подземной станции Театр Юного Зрителя (ТЮЗ) в Волгограде - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Скоростной трамвай на подземной станции "Театр Юного Зрителя" (ТЮЗ) в Волгограде
Улицы напоминают Петербург. Все дома возведены по индивидуальным проектам, но в одном стиле. На каждом — башенки, лепнина, барельефы, необычные балконы.

Город для прогулок

Центральную набережную благоустроили для прогулок. В "шайбе" — здании речного вокзала — недавно открыли ресторан "Река". "Кормят вкусно, панорамный вид на Волгу", — говорит экскурсовод.
CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области / Музей "Старая Сарепта", Волгоград
Старая Сарепта, Волгоград - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Администрация Волгоградской области /
Музей "Старая Сарепта", Волгоград
Сходите в кафе "Маруся" — тоже красиво и меню отличное, советует несколько лет прожившая в Волгограде журналистка Юлия Ионина. Местные хвалят рестораны "Мольер" и "Волгоград". Последний выдержан в классическом стиле: колонны, хрустальные люстры, бархат, мраморная лестница.
За блюдами немецкой кухни отправляйтесь в "Бамберг", за грузинскими пхали и хачапури — в "Кинзу", за эклерами и вкусными завтраками — в "Гретель", а в кафе "Бабетта" можно продегустировать кофе с соком.
© РИА Новости / Мария СеливановаНабережная в Волгограде
Набережная в Волгограде
Набережная в Волгограде
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

Волгоградский "танцующий" мост с подтопленными опорами во время весеннего половодья

Волгоградский танцующий мост

Волгоградский "танцующий" мост с подтопленными опорами во время весеннего половодья

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Центральная набережная
Волгоград. Центральная набережная
Волгоград. Центральная набережная
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Пешеходная Аллея Героев
Волгоград. Пешеходная Аллея Героев
Волгоград. Пешеходная Аллея Героев
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
© РИА Новости / Мария СеливановаАлександро-Невский собор в Волгограде
Александро-Невский собор в Волгограде
Александро-Невский собор в Волгограде
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
Набережная в Волгограде
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 5

Волгоградский "танцующий" мост с подтопленными опорами во время весеннего половодья

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
2 из 5
Волгоград. Центральная набережная
© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 5
Волгоград. Пешеходная Аллея Героев
© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 5
Александро-Невский собор в Волгограде
© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 5
В Волгограде красивые скверы и парки. В пойме реки Царицы рядом с Мамаевым курганом — Аллея России, есть еще сад дружбы "Волгоград — Баку", отмечает Юлия. Туристы и местные катаются на велосипедах, гироскутерах, колесе обозрения.
Среди невоенных музеев экскурсоводы выделяют краеведческий и архитектурный музей-заповедник "Старая Сарепта".
"В первом — коллекция украшений сарматов из золота и серебра", — рассказывает директор турфирмы "Бриз" Елена Куличева. Второй, расположенный на месте одноименного поселения, несколько веков назад основали выходцы из Германии. Там архитектурные памятники XVIII-XIX веков, библиотека, старинная кирха с органом, первый в России Музей горчицы.
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Гастрономические сувениры
Волгоград. Гастрономические сувениры
Волгоград. Гастрономические сувениры
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
© РИА Новости / Мария СеливановаВолгоград. Рыба на прилавке
Волгоград. Рыба на прилавке
Волгоград. Рыба на прилавке
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Волгоград. Горчица — востребованный сувенир

Волгоград. Горчица - востребованный сувенир

Волгоград. Горчица — востребованный сувенир

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4
© РИА Новости / Мария Селиванова

Волгоград. Масло горчичное — популярный сувенир

Волгоград. Масло горчичное - популярный сувенир

Волгоград. Масло горчичное — популярный сувенир

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Волгоград. Гастрономические сувениры
© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 4
Волгоград. Рыба на прилавке
© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 4

Волгоград. Горчица — востребованный сувенир

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 4

Волгоград. Масло горчичное — популярный сувенир

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 4
Летом в жару местные ходят на пляж Центрального парка культуры и отдыха. "Купаются в микрорайоне Тулака, но лучше все же доехать до Краснослободска — поселения на левом берегу Волги", — рекомендует Юлия Ионина. Это дачное место, и берег там песчаный.
Из Волгограда туристы чаще всего везут гастрономические сувениры: рыбу, горчичное масло — из Сарепты, арбузный кофе и нардек.
Парк Стрелка на берегу Волги в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Названы города на Волге с самыми красивыми набережными для прогулок осенью
17 октября 2023, 05:17
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмВолгоградРоссияотдых в РоссииВолгаДостопримечательностикуда сходитькуда поехать в выходныекуда можно лететькуда поехатьчто посмотретьОтдых на море
 
 
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