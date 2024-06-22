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Над территорией России за ночь сбили пять украинских беспилотников
Над территорией России за ночь сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 22.06.2024
Над территорией России за ночь сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:18
2024-06-22T07:18
2024-06-22T07:39
специальная военная операция на украине
россия
смоленская область
азовское море
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями и Азовским морем, сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО уничтожены два БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области и один БПЛА над акваторией Азовского моря", - добавили а МО РФ.
https://ria.ru/20240621/opershtab-1954417606.html
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россия, смоленская область, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Россия, Смоленская область, Азовское море
Над территорией России за ночь сбили пять украинских беспилотников
Над Брянской и Смоленской областями и над Азовским морем ночью сбили пять БПЛА