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Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 22.06.2024 (обновлено: 21:18 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/melikov-1954785817.html
Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО
Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО - РИА Новости, 22.06.2024
Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО
Заместитель постпреда Дагестана при президенте России Табир Маликов примет участие в СВО, от этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:58
2024-06-22T21:18
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель постпреда Дагестана при президенте России Табир Маликов примет участие в СВО, от этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. "Буквально недавно ко мне обратился заместитель уполномоченного представителя в Москве… Табир обратился ко мне с просьбой отпустить его для участия в зону специальной военной операции", — сообщил Меликов на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации главы республики. Меликов добавил, что у Маликова большой опыт службы, и сейчас рассматривается вопрос о назначении его на должность командира батальона "Каспий".
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россия, москва, сергей меликов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Меликов
Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО

Зампостпреда Дагестана при президенте Табир Маликов примет участие в СВО

© Фото : Постпредство РД при Президенте РФ/ВКонтактеТабир Маликов
Табир Маликов - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Постпредство РД при Президенте РФ/ВКонтакте
Табир Маликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель постпреда Дагестана при президенте России Табир Маликов примет участие в СВО, от этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«
"Буквально недавно ко мне обратился заместитель уполномоченного представителя в Москве… Табир обратился ко мне с просьбой отпустить его для участия в зону специальной военной операции", — сообщил Меликов на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации главы республики.
Меликов добавил, что у Маликова большой опыт службы, и сейчас рассматривается вопрос о назначении его на должность командира батальона "Каспий".
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