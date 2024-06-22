https://ria.ru/20240622/melikov-1954785817.html

Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО

Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО - РИА Новости, 22.06.2024

Зампостпреда Дагестана при президенте примет участие в СВО

Заместитель постпреда Дагестана при президенте России Табир Маликов примет участие в СВО, от этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T20:58

2024-06-22T20:58

2024-06-22T21:18

специальная военная операция на украине

россия

москва

сергей меликов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954786987_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_b80f70aaf84f4e10134f8ea487399544.jpg

МАХАЧКАЛА, 22 июн - РИА Новости. Заместитель постпреда Дагестана при президенте России Табир Маликов примет участие в СВО, от этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. "Буквально недавно ко мне обратился заместитель уполномоченного представителя в Москве… Табир обратился ко мне с просьбой отпустить его для участия в зону специальной военной операции", — сообщил Меликов на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации главы республики. Меликов добавил, что у Маликова большой опыт службы, и сейчас рассматривается вопрос о назначении его на должность командира батальона "Каспий".

https://ria.ru/20240504/geroy-1943909913.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, сергей меликов