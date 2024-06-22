https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954661287.html

В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника

В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.06.2024

В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника

Силы ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T06:57

2024-06-22T06:57

2024-06-22T06:58

специальная военная операция на украине

василий анохин

смоленская область

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе. Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают правоохранительные службы", - написал он в Telegram-канале.Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20240621/opershtab-1954417606.html

смоленская область

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василий анохин, смоленская область