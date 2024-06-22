https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954661287.html
В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника
В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.06.2024
В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника
Силы ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T06:57
2024-06-22T06:57
2024-06-22T06:58
специальная военная операция на украине
василий анохин
смоленская область
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника в Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Сегодня ночью наш регион вновь подвергся атаке двух украинских БПЛА. Противник предпринял попытку нападения на один из военных объектов, расположенный в Смоленском районе. Средствами ПВО все летательные объекты уничтожены, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают правоохранительные службы", - написал он в Telegram-канале.Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и не снимать работу сил противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240621/opershtab-1954417606.html
смоленская область
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василий анохин, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Василий Анохин, Смоленская область
В Смоленской области ночью уничтожили два беспилотника
Губернатор Анохин: ПВО ночью сбила в Смоленской области два БПЛА ВСУ