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Британские военные подали в суд на Минобороны из-за рака, пишут СМИ

Британские военные подали в суд на Минобороны из-за рака, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Британские военные подали в суд на Минобороны из-за рака, пишут СМИ

Британские военнослужащие подали в суд на министерство обороны страны из-за развития у них онкологических заболеваний в результате контакта с канцерогенным... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:15

2024-06-20T13:15

2024-06-20T13:15

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Британские военнослужащие подали в суд на министерство обороны страны из-за развития у них онкологических заболеваний в результате контакта с канцерогенным покрытием на боевых машинах, сообщает газета Times. "Солдаты, подвергшиеся воздействию токсичной краски в королевском танковом полку, подают в суд на министерство обороны, потому что у них обнаружили рак", - говорится в статье. Как напоминает газета, до января 2019 года в армии использовали краску, содержащую шестивалентный хром. Он был признан канцерогенным веществом, которое может спровоцировать злокачественную опухоль. Им покрывали грузовики, бронетранспортеры и некоторые танки, среди которых и поставляемые Украине Challenger 2, пишет Times. Теперь солдаты, покрывавшие боевые машины этой краской, страдают от лимфомы Ходжкина - злокачественного онкологического заболевания. Среди пострадавших – действующие и бывшие военные британских сухопутных войск, сообщает издание. Их адвокаты, по данным Times, утверждают, что минобороны знало о всех рисках на протяжении почти 20 лет, однако продолжало использовать краску, не сообщив солдатам об опасности и не выдавая им защитной одежды. Использование опасного хрома в производстве было запрещено директивой ЕС еще в 2003 году. Через три года после этого был ратифицирован регламент Евросоюза о регулировании химических веществ, в рамках которого Еврокомиссия установила крайний срок разрешенного использования хроматов в краске – январь 2019 года, напоминает Times. Таким образом минобороны Британии до последнего не прекращало использовать покрытие с хромом, указывается в материале. Ранее газета Times сообщала, что более 100 британских военных пилотов также подали в суд на минобороны из-за развития у них рака в результате воздействия токсичных выхлопов вертолетов.

https://ria.ru/20240327/serbiya-1936082724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, великобритания