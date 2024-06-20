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Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО - РИА Новости, 20.06.2024
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Новости Подмосковья
 
19:17 20.06.2024
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Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО
Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО - РИА Новости, 20.06.2024
Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО
Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:17
2024-06-20T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на главу мининвеста Подмосковья Екатерину Зиновьеву.Зиновьева напомнила, что статус социального предприятия необходимо подтверждать каждый год. А чтобы подать заявку на признание предприятия социальным, можно обратиться к "Госуслугам"."С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 подтвердили статус, еще 224 получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей", – уточнила Зиновьева.Для соцпредприятия предполагаются меры поддержки в виде субсидии размером до 2 миллионов рублей и гранта до 500 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на главу мининвеста Подмосковья Екатерину Зиновьеву.
Зиновьева напомнила, что статус социального предприятия необходимо подтверждать каждый год. А чтобы подать заявку на признание предприятия социальным, можно обратиться к "Госуслугам".
«
"С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 подтвердили статус, еще 224 получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей", – уточнила Зиновьева.
Для соцпредприятия предполагаются меры поддержки в виде субсидии размером до 2 миллионов рублей и гранта до 500 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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