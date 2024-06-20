https://ria.ru/20240620/sotspredpriyatiya-1954351900.html

Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО

Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО - РИА Новости, 20.06.2024

Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО

Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:17

2024-06-20T19:17

2024-06-20T19:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на главу мининвеста Подмосковья Екатерину Зиновьеву.Зиновьева напомнила, что статус социального предприятия необходимо подтверждать каждый год. А чтобы подать заявку на признание предприятия социальным, можно обратиться к "Госуслугам"."С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 подтвердили статус, еще 224 получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей", – уточнила Зиновьева.Для соцпредприятия предполагаются меры поддержки в виде субсидии размером до 2 миллионов рублей и гранта до 500 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)