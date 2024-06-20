https://ria.ru/20240620/sotspredpriyatiya-1954351900.html
Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО
Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО - РИА Новости, 20.06.2024
Новый рекорд по количеству социальных предприятий установлен в МО
Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:17
2024-06-20T19:17
2024-06-20T19:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901591719_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42edf0aa076545a3bd75b05a53345060.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Московская область в очередной раз побила рекорд по количеству социальных предприятий. В этом году такой статус получили около 1,1 тысячи предпринимателей. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на главу мининвеста Подмосковья Екатерину Зиновьеву.Зиновьева напомнила, что статус социального предприятия необходимо подтверждать каждый год. А чтобы подать заявку на признание предприятия социальным, можно обратиться к "Госуслугам"."С начала этого года статус социального предприятия в Подмосковье получили уже 1087 компаний малого и среднего бизнеса, из них 863 подтвердили статус, еще 224 получили его впервые. Для сравнения, по итогам прошлого года в Московской области социальными были признаны 1009 предпринимателей", – уточнила Зиновьева.Для соцпредприятия предполагаются меры поддержки в виде субсидии размером до 2 миллионов рублей и гранта до 500 тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901591719_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09090d1588544d6616132946636b97cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)