https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами - РИА Новости, 20.06.2024
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами
Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:16
2024-06-20T02:16
2024-06-20T02:16
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
генеральная прокуратура рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873626174_0:188:3048:1903_1920x0_80_0_0_1baf788a27d96da0070a42d107365f0a.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из приказа. "Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень", - говорится в приказе. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат.
https://ria.ru/20240424/ekzameny-1942004495.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873626174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_a3534432bc9150573a9db0240978364d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), генеральная прокуратура рф, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Россия
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами
Рособрнадзор начнет собирать данные о незнании иностранцами русского языка