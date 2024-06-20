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Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами - РИА Новости, 20.06.2024
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02:16 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами - РИА Новости, 20.06.2024
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами
Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T02:16
2024-06-20T02:16
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из приказа. "Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень", - говорится в приказе. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), генеральная прокуратура рф, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Генеральная прокуратура РФ, Россия
Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами

Рособрнадзор начнет собирать данные о незнании иностранцами русского языка

© РИА Новости / Алтан Гочер | Перейти в медиабанкУчастник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности
Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алтан Гочер
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Участник ежегодной образовательной акции по проверке грамотности. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из приказа.
"Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень", - говорится в приказе.
Тестирование иностранных граждан по русскому языку - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Рособрнадзор направил предостережения вузам из-за экзаменов для мигрантов
24 апреля, 13:19
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Генеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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