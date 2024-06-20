https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами

Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами - РИА Новости, 20.06.2024

Рособрнадзор начнет собирать факты незнания русского языка мигрантами

Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T02:16

2024-06-20T02:16

2024-06-20T02:16

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Рособрнадзор начнет собирать факты об отсутствии у иностранцев минимального уровня знаний русского языка при наличии действующего сертификата, следует из приказа. "Поступление из органа исполнительной власти… в течение квартала информации о трех и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень", - говорится в приказе. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, если факт незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом подтверждается, то будет проводиться внеплановая проверка, согласованная с Генпрокуратурой, в организации, которая выдала данный сертификат.

https://ria.ru/20240424/ekzameny-1942004495.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), генеральная прокуратура рф, россия