https://ria.ru/20240620/putin-1954269813.html
Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном предложил обсудить вопросы развития отношений между... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:19
2024-06-20T15:19
2024-06-20T15:40
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном предложил обсудить вопросы развития отношений между парламентами, отметив, что оно является важным элементом в отношениях России и Вьетнама."Я рад возможности встретиться с вами в ходе визита и обсудить не менее важные вопросы для развития российско-вьетнамских отношений в разрезе взаимоотношений между нашими парламентами", - сказал Путин.Он подчеркнул, что парламентское измерение является весьма важным в развитии отношений РФ и Вьетнама."Мы считаем важным, как я сказал, парламентское измерение нашего взаимодействия", - добавил он.
https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html
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политика, вьетнам, россия, в мире
Политика, Вьетнам, Россия, В мире
Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама
Путин: взаимодействие между парламентами важно для отношений РФ и Вьетнама
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном предложил обсудить вопросы развития отношений между парламентами, отметив, что оно является важным элементом в отношениях России и Вьетнама.
"Я рад возможности встретиться с вами в ходе визита и обсудить не менее важные вопросы для развития российско-вьетнамских отношений в разрезе взаимоотношений между нашими парламентами", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что парламентское измерение является весьма важным в развитии отношений РФ и Вьетнама.
"Мы считаем важным, как я сказал, парламентское измерение нашего взаимодействия", - добавил он.