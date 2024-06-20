https://ria.ru/20240620/putin-1954269813.html

Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама

Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин отметил важность взаимодействия парламентов России и Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном предложил обсудить вопросы развития отношений между... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:19

2024-06-20T15:19

2024-06-20T15:40

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном предложил обсудить вопросы развития отношений между парламентами, отметив, что оно является важным элементом в отношениях России и Вьетнама."Я рад возможности встретиться с вами в ходе визита и обсудить не менее важные вопросы для развития российско-вьетнамских отношений в разрезе взаимоотношений между нашими парламентами", - сказал Путин.Он подчеркнул, что парламентское измерение является весьма важным в развитии отношений РФ и Вьетнама."Мы считаем важным, как я сказал, парламентское измерение нашего взаимодействия", - добавил он.

https://ria.ru/20240620/putin-1954270598.html

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политика, вьетнам, россия, в мире