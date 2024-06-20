https://ria.ru/20240620/putin-1954204389.html
Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Вьетнама
Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024
Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Вьетнама
Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:30
2024-06-20T12:30
2024-06-20T12:30
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с президентом Вьетнама То Ламом помимо двусторонних связей обсуждалась региональная повестка и международные вопросы, позиции двух стран во многом совпадают. "Естественно, рассмотрели целый ряд вопрос региональной повестки, затрагивались и актуальные международные темы. Подчеркну, позиции России и Вьетнама по ним во многом совпадают или близки", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Вьетнама То Ламом. Глава государства отметил, что Москва и Ханой вместе твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, а также координируют усилия на ключевых международных площадках, в том числе в ООН.
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вьетнам, россия, москва, владимир путин, то лам, оон, политика
Вьетнам, Россия, Москва, Владимир Путин, То Лам, ООН, Политика
Путин рассказал о ходе переговоров с президентом Вьетнама
Путин: позиции России и Вьетнама по региональным вопросам во многом совпадают