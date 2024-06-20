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Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:33 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954275639.html
Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья
Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2024
Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья
В колледжах и техникумах Подмосковья в четверг стартовала приемная кампания, в этом году предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:33
2024-06-20T15:33
новости подмосковья
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образование
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В колледжах и техникумах Подмосковья в четверг стартовала приемная кампания, в этом году предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Для выпускников девятых и 11 классов в Подмосковье функционируют 76 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 150 направлений подготовки. В этом году для будущих студентов предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест. Из них 9 тысяч отведено для программ "Профессионалитета" - в новом учебном году обучение будет проходить на базе 14 кластеров. Прием абитуриентов ведется на основании аттестата девятых и 11 классов. Заявление на программы среднего профессионального образования подается в электронной форме через портал госуслуг. Его могут подать абитуриенты старше 14 лет. До 10 августа будет идти прием заявлений для поступающих без вступительных испытаний. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявление до 15 августа. Статус рассмотрения заявки можно будет отслеживать в личном кабинете. Приказы о зачислении будут опубликованы не позднее 20 августа.
https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954251351.html
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московская область (подмосковье), образование
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Образование

Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкАбитуриентка во время подачи документов для поступления в ВУЗ
Абитуриентка во время подачи документов для поступления в ВУЗ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Абитуриентка во время подачи документов для поступления в ВУЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В колледжах и техникумах Подмосковья в четверг стартовала приемная кампания, в этом году предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Для выпускников девятых и 11 классов в Подмосковье функционируют 76 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 150 направлений подготовки.
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В этом году для будущих студентов предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест. Из них 9 тысяч отведено для программ "Профессионалитета" - в новом учебном году обучение будет проходить на базе 14 кластеров.
Прием абитуриентов ведется на основании аттестата девятых и 11 классов. Заявление на программы среднего профессионального образования подается в электронной форме через портал госуслуг. Его могут подать абитуриенты старше 14 лет.
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Вчера, 14:40
До 10 августа будет идти прием заявлений для поступающих без вступительных испытаний. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявление до 15 августа.
Статус рассмотрения заявки можно будет отслеживать в личном кабинете. Приказы о зачислении будут опубликованы не позднее 20 августа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Образование
 
 
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