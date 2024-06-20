https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954275639.html

Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья

Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2024

Приемная кампания стартовала в колледжах и техникумах Подмосковья

В колледжах и техникумах Подмосковья в четверг стартовала приемная кампания, в этом году предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:33

2024-06-20T15:33

2024-06-20T15:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

образование

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В колледжах и техникумах Подмосковья в четверг стартовала приемная кампания, в этом году предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Для выпускников девятых и 11 классов в Подмосковье функционируют 76 профессиональных образовательных организаций. Абитуриентам доступно более 150 направлений подготовки. В этом году для будущих студентов предусмотрено более 19 тысяч бюджетных мест. Из них 9 тысяч отведено для программ "Профессионалитета" - в новом учебном году обучение будет проходить на базе 14 кластеров. Прием абитуриентов ведется на основании аттестата девятых и 11 классов. Заявление на программы среднего профессионального образования подается в электронной форме через портал госуслуг. Его могут подать абитуриенты старше 14 лет. До 10 августа будет идти прием заявлений для поступающих без вступительных испытаний. Абитуриенты, которые будут сдавать вступительные экзамены, могут подать заявление до 15 августа. Статус рассмотрения заявки можно будет отслеживать в личном кабинете. Приказы о зачислении будут опубликованы не позднее 20 августа.

https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954251351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), образование