https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954251351.html

Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье

Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024

Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье

Подмосковная областная станция скорой помощи получит в этом году 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:42

2024-06-20T14:42

2024-06-20T14:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковная областная станция скорой помощи получит в этом году 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. На станцию поступят новые автомобили класса "В". Они будут укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другой техникой. "Мы знаем, какая нагрузка и ответственность лежит на наших сотрудниках скорой. Поэтому развитие областной скорой помощи – одна из приоритетных и важнейших задач", – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в этом году Московская областная станция скорой помощи получит 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954250766.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева