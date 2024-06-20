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Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:42 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954251351.html
Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье
Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024
Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье
Подмосковная областная станция скорой помощи получит в этом году 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:42
2024-06-20T14:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковная областная станция скорой помощи получит в этом году 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. На станцию поступят новые автомобили класса "В". Они будут укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другой техникой. "Мы знаем, какая нагрузка и ответственность лежит на наших сотрудниках скорой. Поэтому развитие областной скорой помощи – одна из приоритетных и важнейших задач", – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что в этом году Московская областная станция скорой помощи получит 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954250766.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиПочти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье
Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Почти 80 автомобилей поступят на станцию скорой помощи в Подмосковье
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковная областная станция скорой помощи получит в этом году 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На станцию поступят новые автомобили класса "В". Они будут укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ и другой техникой.
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"Мы знаем, какая нагрузка и ответственность лежит на наших сотрудниках скорой. Поэтому развитие областной скорой помощи – одна из приоритетных и важнейших задач", – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что в этом году Московская областная станция скорой помощи получит 77 новых автомобилей на сумму почти 700 миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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