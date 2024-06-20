https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954250766.html

Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры в Подмосковье

Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024

Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры в Подмосковье

Более 440 раз воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет получить ежемесячную компенсацию в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:40

2024-06-20T14:40

2024-06-20T14:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

госуслуги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 440 раз воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет получить ежемесячную компенсацию в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья, неработающие пенсионеры старше 65 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "С марта 2024 года семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Онлайн-услугой воспользовались уже более 440 раз", – заявила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка". Выплата предоставляется, если доход неработающего пенсионера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тысяч рублей. В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами. Срок рассмотрения заявки – семь дней.

https://ria.ru/20240619/tsentr-1954038462.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), госуслуги