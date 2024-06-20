https://ria.ru/20240620/podmoskove-1954250766.html
Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры в Подмосковье
Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024
Более 440 раз воспользовались новой онлайн-услугой пенсионеры в Подмосковье
Более 440 раз воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет получить ежемесячную компенсацию в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:40
2024-06-20T14:40
2024-06-20T14:40
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 440 раз воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет получить ежемесячную компенсацию в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья, неработающие пенсионеры старше 65 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "С марта 2024 года семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Онлайн-услугой воспользовались уже более 440 раз", – заявила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Услуга "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка". Выплата предоставляется, если доход неработающего пенсионера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тысяч рублей. В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами. Срок рассмотрения заявки – семь дней.
https://ria.ru/20240619/tsentr-1954038462.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), госуслуги
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Госуслуги
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 440 раз воспользовались онлайн-услугой, которая позволяет получить ежемесячную компенсацию в электронном виде на портале госуслуг Подмосковья, неработающие пенсионеры старше 65 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"С марта 2024 года семьи из неработающих пенсионеров старше 65 лет могут оформить ежемесячную денежную компенсацию полностью в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Онлайн-услугой воспользовались уже более 440 раз", – заявила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Услуга "Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+" доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка". Выплата предоставляется, если доход неработающего пенсионера в возрасте 65 лет и старше менее 18 тысяч рублей.
В таком случае государство производит доплату до этой суммы. При этом необходимо постоянно проживать в Подмосковье не менее 10 лет. Еще одно условие: пенсионер должен жить один или совместно с неработающими пенсионерами, например, супругом или супругой, детьми, родителями, братьями или сестрами.
Срок рассмотрения заявки – семь дней.