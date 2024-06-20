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В Мособлдуме приняли закон о создании муниципальных общественных палат
В Мособлдуме приняли закон о создании муниципальных общественных палат - РИА Новости, 20.06.2024
В Мособлдуме приняли закон о создании муниципальных общественных палат
Депутаты Мособлдумы приняли закон о формировании на территории Московской области общественных палат муниципальных образований в ходе проведения 88 заседания,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:59
2024-06-20T15:59
2024-06-20T15:59
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли закон о формировании на территории Московской области общественных палат муниципальных образований в ходе проведения 88 заседания, сообщил 360.ru.По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, появление таких органов повысит эффективность работы муниципалитетов и укрепит диалог между властью и жителями. Также это поможет вовлечь людей в процесс управления и принятия решений на местном уровне.Брынцалов отметил, что документ стал результатом общего труда депутатов и представителей Общественной палаты.
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