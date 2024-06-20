https://ria.ru/20240620/kushanashvili-1954327220.html
У Кушанашвили нашли онкологическое заболевание, сообщил его друг
У Кушанашвили нашли онкологическое заболевание, сообщил его друг - РИА Новости, 20.06.2024
У Кушанашвили нашли онкологическое заболевание, сообщил его друг
У телеведущего Отара Кушанашвили была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости, сейчас идет операция, сообщил РИА Новости друг Кушанашвили, обозреватель,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:29
2024-06-20T17:29
2024-06-20T17:43
шоубиз
отар кушанашвили
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У телеведущего Отара Кушанашвили была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости, сейчас идет операция, сообщил РИА Новости друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации, диагноз пока неизвестен."Да. Я на связи, я же его близкий друг, я на связи с сестрой, с женой его, поэтому я не черпаю информацию из посторонних источников, я напрямую. Сейчас идет операция на брюшную полость. Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли у Кушанашвили обнаружили раковую опухоль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отар кушанашвили, здоровье - общество
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Здоровье - Общество
У Кушанашвили нашли онкологическое заболевание, сообщил его друг
Друг Кушанашвили: у телеведущего нашли раковую опухоль, сейчас его оперируют
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У телеведущего Отара Кушанашвили была обнаружена раковая опухоль в брюшной полости, сейчас идет операция, сообщил РИА Новости друг Кушанашвили, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов.
Ранее директор Кушанашвили Антон Шестак сообщил РИА Новости, что его госпитализировали, сейчас он находится в реанимации, диагноз пока неизвестен.
"Да. Я на связи, я же его близкий друг, я на связи с сестрой, с женой его, поэтому я не черпаю информацию из посторонних источников, я напрямую. Сейчас идет операция на брюшную полость. Нашли опухоль, я не знаю точно, поджелудочная или другой орган, было подозрение на панкреатит, но нашли опухоль", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, действительно ли у Кушанашвили обнаружили раковую опухоль.