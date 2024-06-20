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Подмосковный ФРП распределил первые в этом году промышленные гранты
Подмосковный ФРП распределил первые в этом году промышленные гранты - РИА Новости, 20.06.2024
Подмосковный ФРП распределил первые в этом году промышленные гранты
Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) завершил первый в этом году конкурсный отбор по распределению грантов для промышленных предприятий... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:29
2024-06-20T16:29
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) завершил первый в этом году конкурсный отбор по распределению грантов для промышленных предприятий региона, которые работают в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Гранты выдаются производственным компаниям в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку или создание основных средств. "Победителями первого в 2024 году конкурсного отбора на получение грантов ФРП Московской области стали 11 промышленных предприятий, которые получили в общей сложности 15 грантов. Объем поддержки составил 130 миллионов рублей", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства. Грантовая программа подмосковного ФРП нацелена на поддержку импортозамещающих промышленных предприятий, инвестирующих в развитие. За счет грантов региональные производители могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым с 1 января 2023 года. Так, поддержка ФРП позволит снизить ставку по банковским кредитам. В соответствии с условиями грантовой поддержки, сумма кредита для участия в программе ФРП МО может быть от 30 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ и до 50 миллионов рублей для одного предприятия. Зиновьева также отметила, что в текущем году подмосковный ФРП проведет еще два конкурсных отбора по распределению грантов – в сентябре и декабре. Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 миллионов рублей.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) завершил первый в этом году конкурсный отбор по распределению грантов для промышленных предприятий региона, которые работают в сфере импортозамещения, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Гранты выдаются производственным компаниям в рамках субсидирования части процентной ставки по кредитам на покупку или создание основных средств.
"Победителями первого в 2024 году конкурсного отбора на получение грантов ФРП Московской области стали 11 промышленных предприятий, которые получили в общей сложности 15 грантов. Объем поддержки составил 130 миллионов рублей", - отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что средства предприятиям были выданы в рамках субсидирования затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым на развитие производства.
Грантовая программа подмосковного ФРП нацелена на поддержку импортозамещающих промышленных предприятий, инвестирующих в развитие. За счет грантов региональные производители могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным средствам, взятым с 1 января 2023 года. Так, поддержка ФРП позволит снизить ставку по банковским кредитам.
В соответствии с условиями грантовой поддержки, сумма кредита для участия в программе ФРП МО может быть от 30 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки по договору, но не более ключевой ставки ЦБ РФ
и до 50 миллионов рублей для одного предприятия.
Зиновьева также отметила, что в текущем году подмосковный ФРП проведет еще два конкурсных отбора по распределению грантов – в сентябре и декабре. Общий объем программы грантовой поддержки регионального ФРП на 2024 год составляет 565 миллионов рублей.