https://ria.ru/20240620/festival-1954314933.html

Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье

Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024

Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье

На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:58

2024-06-20T16:58

2024-06-20T16:58

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Особенностью фестиваля в этом году станет кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности организаторы пока держат в тайне. Организаторами фестиваля выступает администрация городского округа Луховицы, экоферма "Былинкино" и Дом культуры "Старт". Начало праздника в 14:00 по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1. Вход свободный.

https://ria.ru/20240127/tovary-1923850881.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), луховицы