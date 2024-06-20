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Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье
Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024
Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье
На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:58
2024-06-20T16:58
2024-06-20T16:58
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Особенностью фестиваля в этом году станет кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности организаторы пока держат в тайне. Организаторами фестиваля выступает администрация городского округа Луховицы, экоферма "Былинкино" и Дом культуры "Старт". Начало праздника в 14:00 по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1. Вход свободный.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Особенностью фестиваля в этом году станет кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности организаторы пока держат в тайне.
Организаторами фестиваля выступает администрация городского округа Луховицы
, экоферма "Былинкино" и Дом культуры "Старт".
Начало праздника в 14:00 по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1. Вход свободный.