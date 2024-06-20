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Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024
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Новости Подмосковья
 
16:58 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/festival-1954314933.html
Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье
Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 20.06.2024
Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье
На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:58
2024-06-20T16:58
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Особенностью фестиваля в этом году станет кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности организаторы пока держат в тайне. Организаторами фестиваля выступает администрация городского округа Луховицы, экоферма "Былинкино" и Дом культуры "Старт". Начало праздника в 14:00 по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1. Вход свободный.
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московская область (подмосковье), луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Луховицы

Ежегодный фестиваль "Луховицкий огурец" пройдет в Подмосковье

© Фото : Министерство по делам печати и информации Московской областиПамятник огурцу в Луховицах
Памятник огурцу в Луховицах - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Министерство по делам печати и информации Московской области
Памятник огурцу в Луховицах
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. На территории экофермы "Былинкино" 6 июля состоится традиционный праздник "Луховицкий огурец", в рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Особенностью фестиваля в этом году станет кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности организаторы пока держат в тайне.
Организаторами фестиваля выступает администрация городского округа Луховицы, экоферма "Былинкино" и Дом культуры "Старт".
Начало праздника в 14:00 по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1. Вход свободный.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Луховицы
 
 
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