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В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок

В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок - РИА Новости, 19.06.2024

В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок

Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:30

2024-06-19T15:30

2024-06-19T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления Надежды Куртяник, теперь пациенту будет достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении осложнений. В случае подачи заявления родственниками потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.Отмечается, что пациентам, ставшим инвалидами из-за осложнений после прививок, полагается ежемесячная выплата в размере 1,6 тысячи рублей.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)