Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:30 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/vyplaty--1954008388.html
В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок
В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок - РИА Новости, 19.06.2024
В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок
Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:30
2024-06-19T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f4d5b56db23f879f722973962764948.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления Надежды Куртяник, теперь пациенту будет достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении осложнений. В случае подачи заявления родственниками потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.Отмечается, что пациентам, ставшим инвалидами из-за осложнений после прививок, полагается ежемесячная выплата в размере 1,6 тысячи рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5372ce1b95f6b2f19b19acf0bbe08d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил 360.ru.
По словам главы мингосуправления Надежды Куртяник, теперь пациенту будет достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении осложнений. В случае подачи заявления родственниками потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.
Отмечается, что пациентам, ставшим инвалидами из-за осложнений после прививок, полагается ежемесячная выплата в размере 1,6 тысячи рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала