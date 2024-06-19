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В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок
В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок - РИА Новости, 19.06.2024
В Подмосковье упростили процедуру выплат при осложнении после прививок
Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:30
2024-06-19T15:30
2024-06-19T15:30
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.Список необходимых документов на выплаты при появлении осложнений после вакцинации сократили на портале госуслуг в два раза в Московской области, сообщил 360.ru.По словам главы мингосуправления Надежды Куртяник, теперь пациенту будет достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении осложнений. В случае подачи заявления родственниками потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи.Отмечается, что пациентам, ставшим инвалидами из-за осложнений после прививок, полагается ежемесячная выплата в размере 1,6 тысячи рублей.
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