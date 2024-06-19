https://ria.ru/20240619/tsentr-1954038462.html

Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья

Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024

Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья

Реабилитационный центр для участников СВО открыли в Коломне на базе протезно-ортопедического предприятия, с его работой ознакомился глава Подмосковья Андрей... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:14

2024-06-19T17:14

2024-06-19T17:14

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

коломна

андрей воробьев

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Реабилитационный центр для участников СВО открыли в Коломне на базе протезно-ортопедического предприятия, с его работой ознакомился глава Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. "Протэкс-Центр" создан более 30 лет назад. Здесь выпускают порядка 250 видов средств реабилитации – от костылей до протезов с микропроцессорами. Кроме того, помогают пациентам с адаптацией к техническим изделиям", — рассказали в пресс-службе. Среди пациентов - военнослужащие, получившие тяжёлые ранения во время боевых действий. Каждый протез делается индивидуально, прямо на предприятии осуществляется его примерка и подгонка, рассказали в пресс-службе. В этом году Московская область предоставила предприятию здание, где открыли реабилитационный центр со стационаром на 30 мест для участников СВО. Воробьев ознакомился с его работой, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами. У "Протэкс-Центра" - собственная высокотехнологичная производственная база с цехами разработки и сборки модульных протезов, производства экзопротезов, металлообработки, а также обувной и швейный цеха. "Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу - сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943838864.html

московская область (подмосковье)

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), коломна, андрей воробьев