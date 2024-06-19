Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев в реабилитационном центре для бойцов СВО в Коломне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в реабилитационном центре для бойцов СВО в Коломне
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Реабилитационный центр для участников СВО открыли в Коломне на базе протезно-ортопедического предприятия, с его работой ознакомился глава Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. "Протэкс-Центр" создан более 30 лет назад. Здесь выпускают порядка 250 видов средств реабилитации – от костылей до протезов с микропроцессорами. Кроме того, помогают пациентам с адаптацией к техническим изделиям", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновРеабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Среди пациентов - военнослужащие, получившие тяжёлые ранения во время боевых действий. Каждый протез делается индивидуально, прямо на предприятии осуществляется его примерка и подгонка, рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновРеабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
В этом году Московская область предоставила предприятию здание, где открыли реабилитационный центр со стационаром на 30 мест для участников СВО. Воробьев ознакомился с его работой, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновРеабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
У "Протэкс-Центра" - собственная высокотехнологичная производственная база с цехами разработки и сборки модульных протезов, производства экзопротезов, металлообработки, а также обувной и швейный цеха.
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"Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу - сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.