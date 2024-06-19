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Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024
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Новости Подмосковья
 
17:14 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/tsentr-1954038462.html
Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья
Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья - РИА Новости, 19.06.2024
Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья
Реабилитационный центр для участников СВО открыли в Коломне на базе протезно-ортопедического предприятия, с его работой ознакомился глава Подмосковья Андрей... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:14
2024-06-19T17:14
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коломна
андрей воробьев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Реабилитационный центр для участников СВО открыли в Коломне на базе протезно-ортопедического предприятия, с его работой ознакомился глава Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. "Протэкс-Центр" создан более 30 лет назад. Здесь выпускают порядка 250 видов средств реабилитации – от костылей до протезов с микропроцессорами. Кроме того, помогают пациентам с адаптацией к техническим изделиям", — рассказали в пресс-службе. Среди пациентов - военнослужащие, получившие тяжёлые ранения во время боевых действий. Каждый протез делается индивидуально, прямо на предприятии осуществляется его примерка и подгонка, рассказали в пресс-службе. В этом году Московская область предоставила предприятию здание, где открыли реабилитационный центр со стационаром на 30 мест для участников СВО. Воробьев ознакомился с его работой, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами. У "Протэкс-Центра" - собственная высокотехнологичная производственная база с цехами разработки и сборки модульных протезов, производства экзопротезов, металлообработки, а также обувной и швейный цеха. &quot;Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу - сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте&quot;, - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240504/spetsoperatsiya-1943838864.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), коломна, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коломна, Андрей Воробьев

Реабилитационный центр открыли на ортопедическом предприятии Подмосковья

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновГубернатор Московской области Андрей Воробьев в реабилитационном центре для бойцов СВО в Коломне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в реабилитационном центре для бойцов СВО в Коломне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в реабилитационном центре для бойцов СВО в Коломне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Реабилитационный центр для участников СВО открыли в Коломне на базе протезно-ортопедического предприятия, с его работой ознакомился глава Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. "Протэкс-Центр" создан более 30 лет назад. Здесь выпускают порядка 250 видов средств реабилитации – от костылей до протезов с микропроцессорами. Кроме того, помогают пациентам с адаптацией к техническим изделиям", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновРеабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Среди пациентов - военнослужащие, получившие тяжёлые ранения во время боевых действий. Каждый протез делается индивидуально, прямо на предприятии осуществляется его примерка и подгонка, рассказали в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновРеабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
В этом году Московская область предоставила предприятию здание, где открыли реабилитационный центр со стационаром на 30 мест для участников СВО. Воробьев ознакомился с его работой, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон ЧерновРеабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области/Антон Чернов
Реабилитационный центр для бойцов СВО в Коломне
У "Протэкс-Центра" - собственная высокотехнологичная производственная база с цехами разработки и сборки модульных протезов, производства экзопротезов, металлообработки, а также обувной и швейный цеха.
«

"Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу - сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Протез, используемый для реабилитации участников СВО в Московском протезно-ортопедическом центре в Симферополе
Трое раненых в зоне СВО военных получили боевые протезы
4 мая, 13:49
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)КоломнаАндрей Воробьев
 
 
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