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Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования

Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования - РИА Новости, 19.06.2024

Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования

Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество в сфере образования: уже сейчас в России обучается 130 граждан КНДР, сообщил президент РФ Владимир Путин сообщил РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T12:36

2024-06-19T12:36

2024-06-19T12:36

россия

москва

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

в мире

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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество в сфере образования: уже сейчас в России обучается 130 граждан КНДР, сообщил президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Развиваются отношения в сфере образования. В настоящее время в России обучается 130 граждан КНДР. Будем развивать это сотрудничество в будущем", - заверил российский лидер.

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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера. На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь. После чего отправились в резиденцию для переговоров. 2024-06-19T12:36 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, москва, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, в мире