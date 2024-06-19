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Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования
Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования - РИА Новости, 19.06.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования
Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество в сфере образования: уже сейчас в России обучается 130 граждан КНДР, сообщил президент РФ Владимир Путин сообщил РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T12:36
2024-06-19T12:36
2024-06-19T12:36
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ПХЕНЬЯН, 19 июн - РИА Новости. Москва и Пхеньян будут развивать сотрудничество в сфере образования: уже сейчас в России обучается 130 граждан КНДР, сообщил президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном. "Развиваются отношения в сфере образования. В настоящее время в России обучается 130 граждан КНДР. Будем развивать это сотрудничество в будущем", - заверил российский лидер.
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Шары в воздухе, цветы в руках: как Владимира Путина встретили в Пхеньяне
Владимир Путин прибыл в КНДР с первым за 24 года официальным визитом. Кортеж российского лидера приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах города повсюду висят портреты российского лидера.
На центральной площади перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР.
Под приветственные возгласы многочисленных
участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын
сели в машину с открытым верхом и объехали площадь.
После чего отправились в резиденцию для переговоров.
2024-06-19T12:36
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, москва, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, в мире
Россия, Москва, Пхеньян, Владимир Путин, Ким Чен Ын, В мире
Путин рассказал о сотрудничестве с КНДР в сфере образования
Путин: Россия и КНДР будут развивать сотрудничество в сфере образования