https://ria.ru/20240619/pozhar-1954083049.html
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.06.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:10
2024-06-19T19:10
2024-06-19T22:38
происшествия
азов
ростовская область
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953590805_0:52:1086:663_1920x0_80_0_0_62d54704bc05a87051396720dfa67739.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Причиной разгерметизации второго резервуара стала высокая температура от горящей соседней емкости, уточнили в экстренных службах.Как подчеркивал губернатор Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник накануне в результате атаки БПЛА.Специалисты МЧС продолжают работу по ликвидации возгорания.
азов
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953590805_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_ac0a7208f0438ab70929fca102d518df.jpg
Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области
Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России.
2024-06-19T19:10
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азов, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Азове после разгерметизации резервуара выросла до 6,3 тыс. кв