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Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.06.2024

Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T19:10

2024-06-19T19:10

2024-06-19T22:38

происшествия

азов

ростовская область

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Причиной разгерметизации второго резервуара стала высокая температура от горящей соседней емкости, уточнили в экстренных службах.Как подчеркивал губернатор Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник накануне в результате атаки БПЛА.Специалисты МЧС продолжают работу по ликвидации возгорания.

азов

ростовская область

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Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России. 2024-06-19T19:10 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, азов, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)