Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 19.06.2024 (обновлено: 22:38 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/pozhar-1954083049.html
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.06.2024
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T19:10
2024-06-19T22:38
происшествия
азов
ростовская область
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953590805_0:52:1086:663_1920x0_80_0_0_62d54704bc05a87051396720dfa67739.jpg
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Причиной разгерметизации второго резервуара стала высокая температура от горящей соседней емкости, уточнили в экстренных службах.Как подчеркивал губернатор Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник накануне в результате атаки БПЛА.Специалисты МЧС продолжают работу по ликвидации возгорания.
азов
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ликвидация пожара в Азовском районе Ростовской области
Ликвидация пожара в Азовском районе продолжается на площади 3200 квадратных метров, привлечены порядка 200 человек и 49 единиц техники, сообщили в МЧС России.
2024-06-19T19:10
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953590805_0:0:955:716_1920x0_80_0_0_ac0a7208f0438ab70929fca102d518df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, азов, ростовская область, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Азов, Ростовская область, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась до 6,3 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Азове после разгерметизации резервуара выросла до 6,3 тыс. кв

© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Площадь пожара на нефтебазе в Азове Ростовской области увеличилась после разгерметизации второго резервуара, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Причиной разгерметизации второго резервуара стала высокая температура от горящей соседней емкости, уточнили в экстренных службах.
Как подчеркивал губернатор Василий Голубев, пожар на нефтебазе возник накануне в результате атаки БПЛА.
Специалисты МЧС продолжают работу по ликвидации возгорания.
© МЧС России/TelegramМесто возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
© МЧС России/Telegram
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области
 
ПроисшествияАзовРостовская областьВасилий ГолубевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала