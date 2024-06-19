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Оформление выплат при осложнениях после прививок упростили в Подмосковье
Оформление выплат при осложнениях после прививок упростили в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2024
Оформление выплат при осложнениях после прививок упростили в Подмосковье
На региональном портале Подмосковья сократили в два раза список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:56
2024-06-19T15:56
2024-06-19T15:56
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья сократили в два раза список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения. При подаче онлайн-заявления родственниками также потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что если за выплатой обратится дальний родственник, то он должен будет предоставить документ, подтверждающий родство. Жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере 10 тысяч рублей. Граждане, ставшие инвалидами из-за поствакцинальных осложнений, имеют также право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 1 636,33 рубля. Кроме того, в случае смерти пациента из-за осложнений один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей. Электронная услуга доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации".
https://ria.ru/20231003/sotsposobie-1900139438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), социальные выплаты
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На региональном портале Подмосковья сократили в два раза список обязательных документов на выплаты при осложнениях от вакцинации, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Пациенту для оформления выплаты теперь достаточно предоставить только медицинское заключение об установлении факта поствакцинального осложнения. При подаче онлайн-заявления родственниками также потребуется согласие от всех совершеннолетних членов семьи", – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что если за выплатой обратится дальний родственник, то он должен будет предоставить документ, подтверждающий родство.
Жителям Подмосковья, у которых возникли осложнения после вакцинации, полагается выплата в размере 10 тысяч рублей. Граждане, ставшие инвалидами из-за поствакцинальных осложнений, имеют также право на ежемесячную денежную компенсацию в размере 1 636,33 рубля.
Кроме того, в случае смерти пациента из-за осложнений один из членов его семьи может получить единовременное пособие в размере 30 тысяч рублей.
Электронная услуга доступна на региональном портале в разделе "Соцподдержка" - "Субсидии и компенсации".