https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953608794.html
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2024
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:29
2024-06-18T11:29
2024-06-18T11:29
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БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы во вторник в 2:02 по местному времнени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в Джалал-Абадской области, в 4 километрах к юго-западу от села Арсланбоб и в 45 километрах от областного центра города Джалал-Абада. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Арсланбоб, Джай-Терек - около четырех баллов, в селах Кок-Алма, Чарбак, Кызыл-Ункур, Уч-Булак - 3,5 балла", - уточнили в институте. По данным МЧС республики, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.
https://ria.ru/20240617/zemletryasenie-1953309090.html
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в мире, джалал-абадская область, киргизия
В мире, Джалал-Абадская область, Киргизия
В Киргизии произошло землетрясение
На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5
БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте
.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы во вторник в 2:02 по местному времнени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в Джалал-Абадской области, в 4 километрах к юго-западу от села Арсланбоб и в 45 километрах от областного центра города Джалал-Абада.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Арсланбоб, Джай-Терек - около четырех баллов, в селах Кок-Алма, Чарбак, Кызыл-Ункур, Уч-Булак - 3,5 балла", - уточнили в институте.
По данным МЧС республики, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.