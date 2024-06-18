https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953608794.html

В Киргизии произошло землетрясение

В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2024

В Киргизии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:29

2024-06-18T11:29

2024-06-18T11:29

в мире

джалал-абадская область

киргизия

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БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы во вторник в 2:02 по местному времнени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в Джалал-Абадской области, в 4 километрах к юго-западу от села Арсланбоб и в 45 километрах от областного центра города Джалал-Абада. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Арсланбоб, Джай-Терек - около четырех баллов, в селах Кок-Алма, Чарбак, Кызыл-Ункур, Уч-Булак - 3,5 балла", - уточнили в институте. По данным МЧС республики, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.

https://ria.ru/20240617/zemletryasenie-1953309090.html

джалал-абадская область

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в мире, джалал-абадская область, киргизия