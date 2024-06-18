Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/zemletryasenie-1953608794.html
В Киргизии произошло землетрясение
В Киргизии произошло землетрясение - РИА Новости, 18.06.2024
В Киргизии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:29
2024-06-18T11:29
в мире
джалал-абадская область
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы во вторник в 2:02 по местному времнени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в Джалал-Абадской области, в 4 километрах к юго-западу от села Арсланбоб и в 45 километрах от областного центра города Джалал-Абада. "В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Арсланбоб, Джай-Терек - около четырех баллов, в селах Кок-Алма, Чарбак, Кызыл-Ункур, Уч-Булак - 3,5 балла", - уточнили в институте. По данным МЧС республики, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.
https://ria.ru/20240617/zemletryasenie-1953309090.html
джалал-абадская область
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джалал-абадская область, киргизия
В мире, Джалал-Абадская область, Киргизия
В Киргизии произошло землетрясение

На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Джалал-Абадской области на юге Киргизии, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии на сайте.
По данным института, подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы во вторник в 2:02 по местному времнени (23:02 мск). Эпицентр землетрясения находился в Джалал-Абадской области, в 4 километрах к юго-западу от села Арсланбоб и в 45 километрах от областного центра города Джалал-Абада.
"В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Арсланбоб, Джай-Терек - около четырех баллов, в селах Кок-Алма, Чарбак, Кызыл-Ункур, Уч-Булак - 3,5 балла", - уточнили в институте.
По данным МЧС республики, жертв и разрушений в результате колебаний земной коры на территории Киргизии не зафиксировано.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Бурятии произошло землетрясение
Вчера, 05:15
 
В миреДжалал-Абадская областьКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала