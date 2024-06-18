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Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье - РИА Новости, 18.06.2024
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:49
2024-06-18T11:49
2024-06-18T11:50
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале. "Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов", - написал Рогов. Он добавил, что подробности уточняются. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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запорожье, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов
Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье
Рогов: в Запорожье прогремела серия взрывов