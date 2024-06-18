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Во Львовской области напали на сотрудника военкомата, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
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01:45 18.06.2024 (обновлено: 01:46 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953551602.html
Во Львовской области напали на сотрудника военкомата, пишут СМИ
Во Львовской области напали на сотрудника военкомата, пишут СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
Во Львовской области напали на сотрудника военкомата, пишут СМИ
В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T01:45
2024-06-18T01:46
в мире
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львовская область
хмельницкая область
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Львовского областного военкомата. "На работника ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) напали в Яворове Львовской области: военнослужащего госпитализировали с черепно-мозговой травмой... Нападавшего уже нашли и задержали", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, нападавший нанес удар тяжелым предметом по голове сопровождающему его на военно-врачебной комиссии военному. Ранее Хмельницкий областной военкомат сообщал, что мужчина ударил ножом сотрудника военкомата во время проверки документов в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области на западе Украины. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240617/kiev-1953535672.html
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в мире, украина, львовская область, хмельницкая область
В мире, Украина, Львовская область, Хмельницкая область
Во Львовской области напали на сотрудника военкомата, пишут СМИ

"Страна.ua": в Яворове Львовской области напали на сотрудника военкомата

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на Львов
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Львовского областного военкомата.
"На работника ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) напали в Яворове Львовской области: военнослужащего госпитализировали с черепно-мозговой травмой... Нападавшего уже нашли и задержали", - говорится в сообщении издания.
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Как отмечается, нападавший нанес удар тяжелым предметом по голове сопровождающему его на военно-врачебной комиссии военному.
Ранее Хмельницкий областной военкомат сообщал, что мужчина ударил ножом сотрудника военкомата во время проверки документов в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области на западе Украины.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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