Во Львовской области напали на сотрудника военкомата, пишут СМИ
"Страна.ua": в Яворове Львовской области напали на сотрудника военкомата
Вид на Львов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление Львовского областного военкомата.
"На работника ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) напали в Яворове Львовской области: военнослужащего госпитализировали с черепно-мозговой травмой... Нападавшего уже нашли и задержали", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, нападавший нанес удар тяжелым предметом по голове сопровождающему его на военно-врачебной комиссии военному.
Ранее Хмельницкий областной военкомат сообщал, что мужчина ударил ножом сотрудника военкомата во время проверки документов в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области на западе Украины.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.