https://ria.ru/20240618/ucheniya-1953560107.html

Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов

Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов - РИА Новости, 18.06.2024

Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов

Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке, будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:50

2024-06-18T05:50

2024-06-18T09:38

безопасность

тихий океан

охотское море

виктор лиина

тихоокеанский флот вмф россии

вооруженные силы рф

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке, будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации, сообщает ТОФ. "Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проводится в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей", — говорится в заявлении.Учения пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, уточнили в пресс-службеВ сообщении отмечается, что в этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации.На флоте рассказали, что морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника."Всего в двустороннем учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации", — отмечается в сообщении.Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в учениях примут участи вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н. Кроме того, к военным маневрам привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".

https://ria.ru/20240514/flot-1945774657.html

тихий океан

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безопасность, тихий океан, охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф