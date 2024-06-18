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Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов
Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов - РИА Новости, 18.06.2024
Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов
Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке, будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:50
2024-06-18T05:50
2024-06-18T09:38
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке, будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации, сообщает ТОФ. "Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проводится в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей", — говорится в заявлении.Учения пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, уточнили в пресс-службеВ сообщении отмечается, что в этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации.На флоте рассказали, что морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника."Всего в двустороннем учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации", — отмечается в сообщении.Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в учениях примут участи вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н. Кроме того, к военным маневрам привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".
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безопасность, тихий океан, охотское море, виктор лиина, тихоокеанский флот вмф россии, вооруженные силы рф
Безопасность, Тихий океан, Охотское море, Виктор Лиина, Тихоокеанский флот ВМФ России, Вооруженные силы РФ
Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов
ТОФ начал развертывание сил в рамках плановых учений в акватории Тихого океана
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости.
Тихоокеанский флот начал развертывание сил в рамках плановых двусторонних учений на Дальнем Востоке, будут задействованы десятки кораблей, судов, самолетов и вертолетов морской авиации, сообщает ТОФ
.
"Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках планового двустороннего учения, которое проводится в период с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей", — говорится в заявлении.
Учения пройдут под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины
, уточнили в пресс-службе
В сообщении отмечается, что в этом году учения впервые будут двусторонними: между Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота и объединенным командованием войск и сил на северо-востоке Российской Федерации.
На флоте рассказали, что морякам предстоит провести тренировки по отражению нападения беспилотников и безэкипажных катеров, выполнить комплекс практических учебно-боевых упражнений, отработать противолодочные действия, организацию всех видов обороны отрядов кораблей на переходе морем, нанесение совместных ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.
"Всего в двустороннем учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации", — отмечается в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе Тихоокеанского флота, в учениях примут участи вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также противолодочные самолеты Ил-38, Ту-142мз и Ил-38Н. Кроме того, к военным маневрам привлекут боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал".