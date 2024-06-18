Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/tragediya-1953561635.html
В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой
В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой - РИА Новости, 18.06.2024
В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой
В Улан-Удэ мужчина зарезал 17-летнего подростка, приняв его за любовника своей знакомой, сообщил во вторник региональный СУСК РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:21
2024-06-18T06:21
происшествия
улан-удэ
россия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
УЛАН-УДЭ, 18 июн – РИА Новости. В Улан-Удэ мужчина зарезал 17-летнего подростка, приняв его за любовника своей знакомой, сообщил во вторник региональный СУСК РФ. По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник. Возле остановки общественного транспорта "Лесобаза" на улице Волочаевской города Улан-Удэ было обнаружено тело 17-летнего подростка с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и туловища. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина. Он прилетел в начале года в Улан-Удэ из Орловской области к женщине, с которой познакомился в соцсетях. "В ночь на 17 июня мужчина приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Подозреваемый заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним", - говорится в сообщении. В действительности, по данным следствия, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу. Отмечается, что во время погони, которая проходила вдоль автодороги, несовершеннолетний пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. "Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг потерпевшего, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище. От полученных повреждений подросток скончался", - добавили в СК. Позже благодаря бдительности местных жителей злоумышленника задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.
https://ria.ru/20240617/dtp-1953532361.html
https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html
улан-удэ
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой

В Улан-Удэ мужчина зарезал 17-летнего подростка, приняв его за любовника

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 18 июн – РИА Новости. В Улан-Удэ мужчина зарезал 17-летнего подростка, приняв его за любовника своей знакомой, сообщил во вторник региональный СУСК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник. Возле остановки общественного транспорта "Лесобаза" на улице Волочаевской города Улан-Удэ было обнаружено тело 17-летнего подростка с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и туловища. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина. Он прилетел в начале года в Улан-Удэ из Орловской области к женщине, с которой познакомился в соцсетях.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Под Калининградом машина насмерть сбила десятилетнего ребенка
Вчера, 21:55
"В ночь на 17 июня мужчина приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Подозреваемый заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним", - говорится в сообщении.
В действительности, по данным следствия, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу. Отмечается, что во время погони, которая проходила вдоль автодороги, несовершеннолетний пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился.
"Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг потерпевшего, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище. От полученных повреждений подросток скончался", - добавили в СК.
Позже благодаря бдительности местных жителей злоумышленника задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Жителя Чечни приговорили к 17 годам колонии за жестокое убийство мужчины
Вчера, 20:33
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала