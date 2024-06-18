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В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой

В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой - РИА Новости, 18.06.2024

В Улан-Удэ мужчина зарезал подростка, приняв его за любовника знакомой

В Улан-Удэ мужчина зарезал 17-летнего подростка, приняв его за любовника своей знакомой, сообщил во вторник региональный СУСК РФ. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:21

2024-06-18T06:21

2024-06-18T06:21

происшествия

улан-удэ

россия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 18 июн – РИА Новости. В Улан-Удэ мужчина зарезал 17-летнего подростка, приняв его за любовника своей знакомой, сообщил во вторник региональный СУСК РФ. По данным следствия, инцидент произошел утром в понедельник. Возле остановки общественного транспорта "Лесобаза" на улице Волочаевской города Улан-Удэ было обнаружено тело 17-летнего подростка с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и туловища. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний мужчина. Он прилетел в начале года в Улан-Удэ из Орловской области к женщине, с которой познакомился в соцсетях. "В ночь на 17 июня мужчина приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Подозреваемый заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним", - говорится в сообщении. В действительности, по данным следствия, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу. Отмечается, что во время погони, которая проходила вдоль автодороги, несовершеннолетний пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. "Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг потерпевшего, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище. От полученных повреждений подросток скончался", - добавили в СК. Позже благодаря бдительности местных жителей злоумышленника задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

https://ria.ru/20240617/dtp-1953532361.html

https://ria.ru/20240617/ubiystvo-1953523370.html

улан-удэ

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орловская область

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происшествия, улан-удэ, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)