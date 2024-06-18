На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии
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На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии
КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский производитель мясной продукции оптимизирует процессы благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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"Краснодарский производитель мясной продукции приступил к внедрению бережливых технологий. Компания "Юг-Фуд" оптимизирует процессы в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". В этом помогают эксперты Регионального центра компетенций. Команде предстоит выбрать производственный участок для улучшения, проанализировать его работу, выявить недостатки и устранить их", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятие занимается производством продукции из мяса животных и птицы, переработкой и консервированием, выпускает готовые корма для животных, содержащихся на фермах.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. С 2024 года присоединиться к нацпроекту могут и организации туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей, добавляют власти.