https://ria.ru/20240618/tekhnologii-1953637350.html

На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии

На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 18.06.2024

На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии

Краснодарский производитель мясной продукции оптимизирует процессы благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:48

2024-06-18T12:48

2024-06-18T12:48

краснодарский край

технологии

краснодарский край

краснодар

нацпроекты

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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский производитель мясной продукции оптимизирует процессы благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Краснодарский производитель мясной продукции приступил к внедрению бережливых технологий. Компания "Юг-Фуд" оптимизирует процессы в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". В этом помогают эксперты Регионального центра компетенций. Команде предстоит выбрать производственный участок для улучшения, проанализировать его работу, выявить недостатки и устранить их", - говорится в сообщении. Уточняется, что предприятие занимается производством продукции из мяса животных и птицы, переработкой и консервированием, выпускает готовые корма для животных, содержащихся на фермах. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. С 2024 года присоединиться к нацпроекту могут и организации туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей, добавляют власти.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, краснодарский край, краснодар, нацпроекты