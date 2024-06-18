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На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 18.06.2024
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Краснодарский край
 
12:48 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/tekhnologii-1953637350.html
На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии
На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 18.06.2024
На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии
Краснодарский производитель мясной продукции оптимизирует процессы благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда",... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:48
2024-06-18T12:48
краснодарский край
технологии
краснодарский край
краснодар
нацпроекты
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский производитель мясной продукции оптимизирует процессы благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Краснодарский производитель мясной продукции приступил к внедрению бережливых технологий. Компания "Юг-Фуд" оптимизирует процессы в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". В этом помогают эксперты Регионального центра компетенций. Команде предстоит выбрать производственный участок для улучшения, проанализировать его работу, выявить недостатки и устранить их", - говорится в сообщении. Уточняется, что предприятие занимается производством продукции из мяса животных и птицы, переработкой и консервированием, выпускает готовые корма для животных, содержащихся на фермах. Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. С 2024 года присоединиться к нацпроекту могут и организации туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей, добавляют власти.
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технологии, краснодарский край, краснодар, нацпроекты
Краснодарский край, Технологии, Краснодарский край, Краснодар, Нацпроекты

На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии

CC BY 4.0 / правительство Краснодарского края / На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии
На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
CC BY 4.0 / правительство Краснодарского края /
На Кубани производитель мясной продукции внедрит бережливые технологии
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Краснодарский производитель мясной продукции оптимизирует процессы благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Краснодарский производитель мясной продукции приступил к внедрению бережливых технологий. Компания "Юг-Фуд" оптимизирует процессы в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". В этом помогают эксперты Регионального центра компетенций. Команде предстоит выбрать производственный участок для улучшения, проанализировать его работу, выявить недостатки и устранить их", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятие занимается производством продукции из мяса животных и птицы, переработкой и консервированием, выпускает готовые корма для животных, содержащихся на фермах.
Вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики – обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не должна превышать 50%. С 2024 года присоединиться к нацпроекту могут и организации туристической отрасли с выручкой от 180 миллионов рублей, добавляют власти.
Азовское море - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
На Кубани стивидорная компания внедрит бережливые технологии по нацпроекту
11 июня, 00:52
 
Краснодарский крайТехнологииКраснодарский крайКраснодарНацпроекты
 
 
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