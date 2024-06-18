https://ria.ru/20240618/stadion-1953689472.html

Путин в Якутске посетил стадион и пообщался с местными жителями

Путин в Якутске посетил стадион и пообщался с местными жителями - РИА Новости, 18.06.2024

Путин в Якутске посетил стадион и пообщался с местными жителями

Президент Владимир Путин во время посещения Якутска остановил кортеж и пообщался с горожанами. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:08

2024-06-18T15:08

2024-06-18T17:44

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ЯКУТСК, 18 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин во время посещения Якутска остановил кортеж и пообщался с горожанами.Побеседовав с главой Якутии Айсеном Николаевым, президент решил осмотреть центральный городской стадион, где на следующей неделе стартуют Азиатские детские спортивные игры. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, по дороге обратно Путин остановил кортеж и вышел к якутянам.Это была незапланированная остановка, глава государства часто делает так во время региональных поездок, напомнил Песков.Местные жители приветствовали президента, просили о возможности пожать ему руку. Один мальчик даже сказал, что после этого "больше руку мыть не будет". У Путина поинтересовались, как его здоровье, на что тот ответил: "Отлично".Среди собеседников оказался и юный дзюдоист. Путин поинтересовался, как давно он занимается спортом, и пожелал стать чемпионом. Президент также отметил, что в Якутске хороший стадион.VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут в Якутске с 26 июня по 7 июля.

https://ria.ru/20240618/putin-1953682851.html

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Общение Путина с жителями Якутска Общение Путина с жителями Якутска 2024-06-18T15:08 true PT0M27S

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олимпийские игры, якутск, россия, владимир путин, дмитрий песков, айсен николаев, дети азии