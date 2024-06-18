https://ria.ru/20240618/sk-1953653439.html

В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина

В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина - РИА Новости, 18.06.2024

В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина

Девушка в магазине "Дикси" в Воскресенске схватила с прилавка нож и набросилась на посетителей, никто не пострадал, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:36

2024-06-18T13:36

2024-06-18T13:55

происшествия

воскресенск

дикси

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девушка в магазине "Дикси" в Воскресенске схватила с прилавка нож и набросилась на посетителей, никто не пострадал, сообщает подмосковный главк СК России."По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине "Дикси" в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей. От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали ее", - говорится в сообщении.В отношении 19-летней девушки возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). В ближайшее время ее доставят к следователю на допрос.

https://ria.ru/20240408/napadenie-1938727311.html

воскресенск

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происшествия, воскресенск, дикси, следственный комитет россии (ск рф)