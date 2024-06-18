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В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина
В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина
Девушка в магазине "Дикси" в Воскресенске схватила с прилавка нож и набросилась на посетителей, никто не пострадал, сообщает подмосковный главк СК России. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:36
2024-06-18T13:36
2024-06-18T13:55
происшествия
воскресенск
дикси
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Девушка в магазине "Дикси" в Воскресенске схватила с прилавка нож и набросилась на посетителей, никто не пострадал, сообщает подмосковный главк СК России."По предварительным данным, девушка, находясь в продуктовом магазине "Дикси" в городе Воскресенске, внезапно схватила с прилавка нож и начала набрасываться на посетителей. От противоправных действий девушки никто не пострадал, так как до приезда сотрудников правоохранительных органов несколько мужчин удерживали ее", - говорится в сообщении.В отношении 19-летней девушки возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ). В ближайшее время ее доставят к следователю на допрос.
https://ria.ru/20240408/napadenie-1938727311.html
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происшествия, воскресенск, дикси, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воскресенск, Дикси, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина
СК: в Воскресенске девушка схватила с прилавка нож и напала на посетителей