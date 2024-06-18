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Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
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10:42 18.06.2024 (обновлено: 11:57 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ
Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям вызывает обеспокоенность США, пишет газета Posta. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:42
2024-06-18T11:57
россия
турция
вашингтон (штат)
нато
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АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям вызывает обеспокоенность США, пишет газета Posta. "В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго, принятыми Организацией Объединенных Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введенных Западом, беспокоит Вашингтон. Исключение России из международной платежной системы и программы Swift создает серьезную нагрузку на турецкие компании и компании, работающие между двумя странами", — говорится в статье. Издание отмечает, что Турция очень взвешенно и осторожно относится к конфликту между Россией и Украиной. "Несмотря на то что Турция входит в НАТО, она не ввела эмбарго против России и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Вклад Турции в создание зернового коридора, обмен пленными и разминирование Черного моря имеет огромное значение для всего мира. В этом отношении очень важно, чтобы Турция сохраняла взвешенную позицию и стремилась к прекращению войны", — заключает автор. Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволяет обходить их. По словам официального представителя правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, Турция не видит ни результата, ни пользы от западных рестрикций в отношении России. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель также считает правильным, что Турция не поддалась давлению США и не поддержала санкции.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, но она успешно справляется с этим прессингом. При этом в США и Европе зачастую звучат мнения, что попытки ослабить российскую экономику неэффективны. А в Москве не раз подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240608/briks-1951587226.html
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россия
турция
вашингтон (штат)
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россия, турция, вашингтон (штат), нато
Россия, Турция, Вашингтон (штат), НАТО
Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ

Posta: нежелание Турции подключаться к санкциям Запада беспокоит Вашингтон

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям вызывает обеспокоенность США, пишет газета Posta.
"В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго, принятыми Организацией Объединенных Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введенных Западом, беспокоит Вашингтон. Исключение России из международной платежной системы и программы Swift создает серьезную нагрузку на турецкие компании и компании, работающие между двумя странами", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ
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Издание отмечает, что Турция очень взвешенно и осторожно относится к конфликту между Россией и Украиной.
"Несмотря на то что Турция входит в НАТО, она не ввела эмбарго против России и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Вклад Турции в создание зернового коридора, обмен пленными и разминирование Черного моря имеет огромное значение для всего мира. В этом отношении очень важно, чтобы Турция сохраняла взвешенную позицию и стремилась к прекращению войны", — заключает автор.
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Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволяет обходить их. По словам официального представителя правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, Турция не видит ни результата, ни пользы от западных рестрикций в отношении России. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель также считает правильным, что Турция не поддалась давлению США и не поддержала санкции.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, но она успешно справляется с этим прессингом. При этом в США и Европе зачастую звучат мнения, что попытки ослабить российскую экономику неэффективны. А в Москве не раз подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.
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