https://ria.ru/20240618/sanktsii-1953596129.html

Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ

Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

Отказ Турции от антироссийских санкций обеспокоил Вашингтон, сообщили СМИ

Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям вызывает обеспокоенность США, пишет газета Posta. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:42

2024-06-18T10:42

2024-06-18T11:57

россия

турция

вашингтон (штат)

нато

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АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Нежелание Турции подключаться к антироссийским санкциям вызывает обеспокоенность США, пишет газета Posta. "В принципе, Анкара согласна только с решениями о введении эмбарго, принятыми Организацией Объединенных Наций. Нежелание Турции участвовать в санкциях, введенных Западом, беспокоит Вашингтон. Исключение России из международной платежной системы и программы Swift создает серьезную нагрузку на турецкие компании и компании, работающие между двумя странами", — говорится в статье. Издание отмечает, что Турция очень взвешенно и осторожно относится к конфликту между Россией и Украиной. "Несмотря на то что Турция входит в НАТО, она не ввела эмбарго против России и не закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. Вклад Турции в создание зернового коридора, обмен пленными и разминирование Черного моря имеет огромное значение для всего мира. В этом отношении очень важно, чтобы Турция сохраняла взвешенную позицию и стремилась к прекращению войны", — заключает автор. Анкара не раз заявляла, что не присоединяется к односторонним санкциям против Москвы, но при этом не позволяет обходить их. По словам официального представителя правящей Партии справедливости и развития Омера Челика, Турция не видит ни результата, ни пользы от западных рестрикций в отношении России. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель также считает правильным, что Турция не поддалась давлению США и не поддержала санкции.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию, но она успешно справляется с этим прессингом. При этом в США и Европе зачастую звучат мнения, что попытки ослабить российскую экономику неэффективны. А в Москве не раз подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

https://ria.ru/20240608/briks-1951587226.html

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

россия

турция

вашингтон (штат)

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россия, турция, вашингтон (штат), нато