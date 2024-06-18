https://ria.ru/20240618/rossiya-1953599310.html

Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России

Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.06.2024

Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России

Удары ВСУ по России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung. "Согласно международному праву, такие... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:55

2024-06-18T10:55

2024-06-18T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

карл нехаммер

украина

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762598076_0:313:3071:2040_1920x0_80_0_0_c355ee1020205bb309ab5bbdbef568da.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung. "Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", — утверждает он. Вместе с тем, канцлер отметил, что Австрия "является нейтральной страной" и не "оказывает Украине военную помощь". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953597184.html

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953571608.html

россия

украина

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, карл нехаммер, украина, австрия