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Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:55 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/rossiya-1953599310.html
Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России
Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 18.06.2024
Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России
Удары ВСУ по России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung. "Согласно международному праву, такие... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:55
2024-06-18T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
карл нехаммер
украина
австрия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung. "Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", — утверждает он. Вместе с тем, канцлер отметил, что Австрия "является нейтральной страной" и не "оказывает Украине военную помощь". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240618/ukraina-1953597184.html
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в мире, россия, карл нехаммер, украина, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Карл Нехаммер, Украина, Австрия
Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России

Канцлер Австрии назвал удары Украины по России допустимыми

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКарл Нехаммер
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Карл Нехаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung.

"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", — утверждает он.
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Вместе с тем, канцлер отметил, что Австрия "является нейтральной страной" и не "оказывает Украине военную помощь".

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКарл НехаммерУкраинаАвстрия
 
 
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