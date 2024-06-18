Канцлер Австрии сделал дерзкое заявление о России
Канцлер Австрии назвал удары Украины по России допустимыми
Карл Нехаммер. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Удары ВСУ по России в рамках конфликта допустимы, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью Neue Zürcher Zeitung.
"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", — утверждает он.
"Согласно международному праву, такие нападения на Россию допустимы", — утверждает он.
Вместе с тем, канцлер отметил, что Австрия "является нейтральной страной" и не "оказывает Украине военную помощь".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.