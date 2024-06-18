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СРЗП попросит разрешить внеплановые проверки производителей готовых блюд - РИА Новости, 18.06.2024
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15:07 18.06.2024
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СРЗП попросит разрешить внеплановые проверки производителей готовых блюд
СРЗП попросит разрешить внеплановые проверки производителей готовых блюд - РИА Новости, 18.06.2024
СРЗП попросит разрешить внеплановые проверки производителей готовых блюд
СРЗП направит письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с призывом отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:07
2024-06-18T15:07
москва
нижегородская область
казань
дмитрий чернышенко
сергей миронов
яна лантратова
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. СРЗП направит письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с призывом отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда, заявил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "В связи со вспышками ботулизма, от которых в ряде регионов уже пострадали свыше 150 человек, мы с коллегой по фракции Яной Лантратовой сегодня направляем письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В обращении призываем правительство отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда, консервы и иную пищевую продукцию, способную вызвать инфекционные заболевания, угрожающие здоровью и жизни людей. Считаю, что на фоне массового заражения опаснейшей инфекцией возобновление проверок необходимо", - написал Миронов. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953660832.html
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москва, нижегородская область, казань, дмитрий чернышенко, сергей миронов, яна лантратова, случаи заражения ботулизмом в россии
Москва, Нижегородская область, Казань, Дмитрий Чернышенко, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Случаи заражения ботулизмом в России
СРЗП попросит разрешить внеплановые проверки производителей готовых блюд

СРЗП попросит снять запрет на внеплановые проверки производителей готовых блюд

© Pexels/Yelp Inc.Одноразовые контейнеры с едой
Одноразовые контейнеры с едой
© Pexels/Yelp Inc.
Одноразовые контейнеры с едой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. СРЗП направит письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с призывом отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда, заявил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"В связи со вспышками ботулизма, от которых в ряде регионов уже пострадали свыше 150 человек, мы с коллегой по фракции Яной Лантратовой сегодня направляем письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. В обращении призываем правительство отменить мораторий на внеплановые проверки предприятий, которые производят готовые блюда, консервы и иную пищевую продукцию, способную вызвать инфекционные заболевания, угрожающие здоровью и жизни людей. Считаю, что на фоне массового заражения опаснейшей инфекцией возобновление проверок необходимо", - написал Миронов.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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МоскваНижегородская областьКазаньДмитрий ЧернышенкоСергей МироновЯна ЛантратоваСлучаи заражения ботулизмом в России
 
 
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