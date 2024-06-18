https://ria.ru/20240618/pozhar-1953570790.html

В Ленинградской области загорелось производственное здание

В Ленинградской области загорелось производственное здание - РИА Новости, 18.06.2024

В Ленинградской области загорелось производственное здание

В Ленинградской области горит производственное здание, спасатели локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:54

2024-06-18T08:54

2024-06-18T10:42

происшествия

ленинградская область

россия

гатчина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Ленинградской области горит производственное здание, спасатели локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ленинградской области локализовали крупный пожар. В городе Гатчина возгорание произошло в трехэтажном производственном здании на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар тушат 30 спасателей и 8 единиц техники.

https://ria.ru/20240618/pozhar-1953564480.html

ленинградская область

россия

гатчина

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происшествия, ленинградская область, россия, гатчина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)