https://ria.ru/20240618/pozhar-1953570790.html
В Ленинградской области загорелось производственное здание
В Ленинградской области загорелось производственное здание - РИА Новости, 18.06.2024
В Ленинградской области загорелось производственное здание
В Ленинградской области горит производственное здание, спасатели локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:54
2024-06-18T08:54
2024-06-18T10:42
происшествия
ленинградская область
россия
гатчина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Ленинградской области горит производственное здание, спасатели локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ленинградской области локализовали крупный пожар. В городе Гатчина возгорание произошло в трехэтажном производственном здании на 1500 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар тушат 30 спасателей и 8 единиц техники.
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происшествия, ленинградская область, россия, гатчина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Гатчина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ленинградской области загорелось производственное здание
В Гатчине загорелось производственное здание на площади 1,5 тысячи квадратов