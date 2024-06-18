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Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев
Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев - РИА Новости, 18.06.2024
Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев
Рисков распространения пожара в Азове, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для жителей нет, превышения загрязняющих веществ не... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T07:12
2024-06-18T07:12
2024-06-18T11:15
происшествия
ростовская область
азов
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василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Рисков распространения пожара в Азове, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для жителей нет, превышения загрязняющих веществ не установлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. Ранее во вторник пресс-служба МЧС России сообщила, что огнеборцы ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, объем пожара — пять тысяч кубометров. Голубев в Telegram-канале отмечал, что в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, предварительно, жертв нет. "Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет", - написал он. Кроме того, Голубев подчеркнул, что в тушении пожара задействованы 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.
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происшествия, ростовская область, азов, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ростовская область, Азов, Россия, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев
Голубев: риск распространения пожара в Азове на другие объекты отсутствует