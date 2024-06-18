https://ria.ru/20240618/pozhar-1953564480.html

Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев

Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев - РИА Новости, 18.06.2024

Рисков распространения пожара в Азове нет, заявил Голубев

Рисков распространения пожара в Азове, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для жителей нет, превышения загрязняющих веществ не... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T07:12

2024-06-18T07:12

2024-06-18T11:15

происшествия

ростовская область

азов

россия

василий голубев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953576342_2:51:1091:664_1920x0_80_0_0_d5fca489fabcdd08ad51b1cde42227a0.jpg

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Рисков распространения пожара в Азове, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для жителей нет, превышения загрязняющих веществ не установлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале. Ранее во вторник пресс-служба МЧС России сообщила, что огнеборцы ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, объем пожара — пять тысяч кубометров. Голубев в Telegram-канале отмечал, что в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, предварительно, жертв нет. "Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. По оценке специалистов, рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет", - написал он. Кроме того, Голубев подчеркнул, что в тушении пожара задействованы 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

https://ria.ru/20240618/donetsk-1953544254.html

ростовская область

азов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, азов, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)