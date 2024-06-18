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В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.06.2024
В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
Огнеборцы ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, объем пожара - 5 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:29
2024-06-18T06:29
2024-06-18T06:53
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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василий голубев
азовский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, объем пожара - 5 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, предварительно, жертв нет."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. По оперативным данным, площадь пожара 5000 кубических метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным МЧС, к месту пожара направлен пожарный поезд. Кроме того, для контроля за состоянием воздуха к месту ЧП направлена лаборатория Роспотребнадзора.
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Кадры тушения пожара в Азовском районе Ростовской области
В МЧС добавили, что к месту пожара в Азовском районе Ростовской области направлен пожарный поезд.
В ликвидации задействовано 73 человека и 21 единица техники.
2024-06-18T06:29
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, василий голубев, азовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Василий Голубев, Азовский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами
МЧС ликвидирует возгорание резервуара с нефтепродуктами в Ростовской области