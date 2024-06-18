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В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами

В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами - РИА Новости, 18.06.2024

В Ростовской области тушат возгорание резервуара с нефтепродуктами

Огнеборцы ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, объем пожара - 5 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба МЧС РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:29

2024-06-18T06:29

2024-06-18T06:53

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

василий голубев

азовский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области, объем пожара - 5 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее губернатор региона Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что в Азове Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, предварительно, жертв нет."Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. По оперативным данным, площадь пожара 5000 кубических метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным МЧС, к месту пожара направлен пожарный поезд. Кроме того, для контроля за состоянием воздуха к месту ЧП направлена лаборатория Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240618/bespilotniki-1953556322.html

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ростовская область

россия

азовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения пожара в Азовском районе Ростовской области В МЧС добавили, что к месту пожара в Азовском районе Ростовской области направлен пожарный поезд. В ликвидации задействовано 73 человека и 21 единица техники. 2024-06-18T06:29 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, василий голубев, азовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)