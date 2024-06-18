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В Подмосковье задержали около полусотни нелегалов - РИА Новости, 18.06.2024
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10:28 18.06.2024 (обновлено: 12:00 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
В Подмосковье задержали около полусотни нелегалов
В Подмосковье задержали около полусотни нелегалов - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье задержали около полусотни нелегалов
Почти 50 нелегалов задержали полицейские в Серпуховском районе Московской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:28
2024-06-18T12:00
россия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
ирина волк
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Почти 50 нелегалов задержали полицейские в Серпуховском районе Московской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Сорок шесть нарушителей миграционного законодательства задержаны на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов", — написала она. По словам Волк, на мигрантов составили протоколы по статье КоАП "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности". Представитель МВД подчеркнула, что 22 иностранца не имели права находиться в России. Им выписали штрафы, а затем их выдворят из страны.
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
россия
серпуховский район
московская область (подмосковье)
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россия, серпуховский район, московская область (подмосковье), ирина волк, происшествия
Россия, Серпуховский район, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Происшествия
В Подмосковье задержали около полусотни нелегалов

В Подмосковье задержали 46 нелегалов, 22 из них выдворят из России

© Ирина Волк/TelegramНарушители миграционного законодательства, задержанные на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов
Нарушители миграционного законодательства, задержанные на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов
© Ирина Волк/Telegram
Нарушители миграционного законодательства, задержанные на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Почти 50 нелегалов задержали полицейские в Серпуховском районе Московской области, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Сорок шесть нарушителей миграционного законодательства задержаны на территории тепличного комплекса в районе деревни Лужки городского округа Серпухов", — написала она.
По словам Волк, на мигрантов составили протоколы по статье КоАП "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности".
Представитель МВД подчеркнула, что 22 иностранца не имели права находиться в России. Им выписали штрафы, а затем их выдворят из страны.
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