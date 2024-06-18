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В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате - РИА Новости, 18.06.2024
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03:14 18.06.2024 (обновлено: 10:12 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/pensiya-1953555031.html
В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате
В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате - РИА Новости, 18.06.2024
В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате
Работник, зарабатывающий среднюю зарплату по России - 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T03:14
2024-06-18T10:12
общество
россия
светлана бессараб
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Работник, зарабатывающий среднюю зарплату по России - 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей", - сказала Бессараб. Депутат уточнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15 лет стажа.
https://ria.ru/20240617/pensiya-1953410660.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате

Депутат: при средней зарплате в 75 тысяч рублей пенсия составит 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Работник, зарабатывающий среднюю зарплату по России - 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб.
"Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей", - сказала Бессараб.
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Вчера, 13:56
Депутат уточнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15 лет стажа.
 
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