https://ria.ru/20240618/pensiya-1953555031.html

В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате

В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате - РИА Новости, 18.06.2024

В ГД рассказали, на какую пенсию можно рассчитывать при средней зарплате

Работник, зарабатывающий среднюю зарплату по России - 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T03:14

2024-06-18T03:14

2024-06-18T10:12

общество

россия

светлана бессараб

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Работник, зарабатывающий среднюю зарплату по России - 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. Это очень упрощенно, но для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч. В России сегодня средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей", - сказала Бессараб. Депутат уточнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15 лет стажа.

https://ria.ru/20240617/pensiya-1953410660.html

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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф