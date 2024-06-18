https://ria.ru/20240618/otravleniya-1953748251.html

"Самокат" остановил продажи продукции от "Кухни на районе"

"Самокат" остановил продажи продукции от "Кухни на районе" - РИА Новости, 18.06.2024

"Самокат" остановил продажи продукции от "Кухни на районе"

Сервис экспресс-доставки "Самокат" после массового отравления россиян остановил продажи продукции от производителя "Кухня на районе", проинформировал... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:06

2024-06-18T17:06

2024-06-18T17:19

здоровье - общество

москва

нижегородская область

казань

анастасия ракова

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сервис экспресс-доставки "Самокат" после массового отравления россиян остановил продажи продукции от производителя "Кухня на районе", проинформировал покупателей и теперь ожидает результатов проверки, продукции от "Гастропорт" в ассортименте и не было, сообщили РИА Новости в компании.В воскресенье заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 14 жителей Нижегородской области и еще столько же в Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Ранее во вторник в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что трое фигурантов из числа руководства организаций задержаны в рамках расследования уголовного дела."Как только мы получили информацию о происшествии, с нашей стороны было оперативно организовано проведение внутренней проверки, а также направлена информация поставщику. В тот же момент мы приняли решение полностью остановить продажу всех товаров от данного поставщика - "Локалкитчен". Салата с тунцом от ООО "Гастропорт" у нас не было в ассортименте", - сообщили в "Самокате".В компании подчеркнули, что также оперативно определили клиентов, в чьих заказах был потенциально некачественный продукт, и предупредили о возможных рисках, а также порекомендовали обратиться к врачу."Самокат" на всех этапах содействует всем службам и органам в целях обеспечения безопасности наших пользователей, а также держит ситуацию под особым контролем. В том числе в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора мы передали на лабораторные исследования требуемую продукцию поставщика и оперативно организовали совместные посещения дарксторов сервиса. На данный момент мы ожидаем результатов проверки", - добавили в сервисе.

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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нижегородская область

казань

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здоровье - общество, москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия