https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953690635.html

В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей

В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей - РИА Новости, 18.06.2024

В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей

Кафе узбекской кухни в Благовещенске закрыли на 90 суток по решению суда после случаев острой кишечной инфекции у посетителей, сообщило управление... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:11

2024-06-18T15:11

2024-06-18T15:11

происшествия

благовещенск

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Кафе узбекской кухни в Благовещенске закрыли на 90 суток по решению суда после случаев острой кишечной инфекции у посетителей, сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области. "По результатам эпидемиологического мониторинга специалистами управления установлено, что среди посетителей кафе узбекской кухни в Благовещенске зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении. Эпидрасследование показало, что в кафе пользовались водой из собственного источника, качество которого не соответствует микробиологическим требованиям, в том числе обнаружена кишечная палочка. Также на оборудовании и инвентаре в 90% взятых проб найдены бактерии группы кишечной палочки. Отсутствует сопроводительная документация мясной продукции. Разделочный инвентарь не маркирован и одновременно используется для сырых и готовых блюд, уточняет ведомство. Кроме того, предприниматель не уведомил управление о своей деятельности. "Управлением применен временный запрет деятельности кафе узбекской кухни "Плов центр №1" и "Плов центр №2" по улице Текстильной, 120/4а и Текстильной, 120/3, протокол направлен в суд. 18 июня постановлением Благовещенского городского суда деятельность точек общественного питания приостановлена на 90 суток", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953583907.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), благовещенский городской суд