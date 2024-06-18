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В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей - РИА Новости, 18.06.2024
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15:11 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953690635.html
В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей
В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей - РИА Новости, 18.06.2024
В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей
Кафе узбекской кухни в Благовещенске закрыли на 90 суток по решению суда после случаев острой кишечной инфекции у посетителей, сообщило управление... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:11
2024-06-18T15:11
происшествия
благовещенск
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Кафе узбекской кухни в Благовещенске закрыли на 90 суток по решению суда после случаев острой кишечной инфекции у посетителей, сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области. "По результатам эпидемиологического мониторинга специалистами управления установлено, что среди посетителей кафе узбекской кухни в Благовещенске зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении. Эпидрасследование показало, что в кафе пользовались водой из собственного источника, качество которого не соответствует микробиологическим требованиям, в том числе обнаружена кишечная палочка. Также на оборудовании и инвентаре в 90% взятых проб найдены бактерии группы кишечной палочки. Отсутствует сопроводительная документация мясной продукции. Разделочный инвентарь не маркирован и одновременно используется для сырых и готовых блюд, уточняет ведомство. Кроме того, предприниматель не уведомил управление о своей деятельности. "Управлением применен временный запрет деятельности кафе узбекской кухни "Плов центр №1" и "Плов центр №2" по улице Текстильной, 120/4а и Текстильной, 120/3, протокол направлен в суд. 18 июня постановлением Благовещенского городского суда деятельность точек общественного питания приостановлена на 90 суток", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926717616.html
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происшествия, благовещенск, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), благовещенский городской суд
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Благовещенский городской суд
В Благовещенске закрыли кафе узбекской кухни из-за инфекции у посетителей

Кафе в Благовещенске закрыли после острой кишечной инфекции у посетителей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн – РИА Новости. Кафе узбекской кухни в Благовещенске закрыли на 90 суток по решению суда после случаев острой кишечной инфекции у посетителей, сообщило управление Роспотребнадзора по Амурской области.
"По результатам эпидемиологического мониторинга специалистами управления установлено, что среди посетителей кафе узбекской кухни в Благовещенске зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции", - говорится в сообщении.
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Эпидрасследование показало, что в кафе пользовались водой из собственного источника, качество которого не соответствует микробиологическим требованиям, в том числе обнаружена кишечная палочка. Также на оборудовании и инвентаре в 90% взятых проб найдены бактерии группы кишечной палочки. Отсутствует сопроводительная документация мясной продукции. Разделочный инвентарь не маркирован и одновременно используется для сырых и готовых блюд, уточняет ведомство. Кроме того, предприниматель не уведомил управление о своей деятельности.
"Управлением применен временный запрет деятельности кафе узбекской кухни "Плов центр №1" и "Плов центр №2" по улице Текстильной, 120/4а и Текстильной, 120/3, протокол направлен в суд. 18 июня постановлением Благовещенского городского суда деятельность точек общественного питания приостановлена на 90 суток", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияБлаговещенскАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Благовещенский городской суд
 
 
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