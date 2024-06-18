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Дело об отравлениях передали в ГСУ СК, чтобы отследить опасную продукцию - РИА Новости, 18.06.2024
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13:53 18.06.2024 (обновлено: 13:58 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953659161.html
Дело об отравлениях передали в ГСУ СК, чтобы отследить опасную продукцию
Дело об отравлениях передали в ГСУ СК, чтобы отследить опасную продукцию - РИА Новости, 18.06.2024
Дело об отравлениях передали в ГСУ СК, чтобы отследить опасную продукцию
Уголовное дело об отравлениях продуктами передано в ГСУ СК, следователи выясняют, в какие еще регионы России могла поступить опасная для здоровья продукция,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:53
2024-06-18T13:58
россия
москва
нижегородская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об отравлениях продуктами передано в ГСУ СК, следователи выясняют, в какие еще регионы России могла поступить опасная для здоровья продукция, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества. По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". "Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления. С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовного дела в производство главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953609335.html
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россия, москва, нижегородская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии
Россия, Москва, Нижегородская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Случаи заражения ботулизмом в России
Дело об отравлениях передали в ГСУ СК, чтобы отследить опасную продукцию

ГСУ СК выясняет, в какие еще регионы России могла поступить опасная продукция

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
© Столичный СК/Telegram
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об отравлениях продуктами передано в ГСУ СК, следователи выясняют, в какие еще регионы России могла поступить опасная для здоровья продукция, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.
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11:31
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
"Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления. С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовного дела в производство главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования", - сказала Петренко.
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РоссияМоскваНижегородская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
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