Дело об отравлениях передали в ГСУ СК, чтобы отследить опасную продукцию
ГСУ СК выясняет, в какие еще регионы России могла поступить опасная продукция
© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об отравлениях продуктами передано в ГСУ СК, следователи выясняют, в какие еще регионы России могла поступить опасная для здоровья продукция, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
"Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления. С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем Следственного комитета России принято решение о передаче уголовного дела в производство главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования", - сказала Петренко.