СК избирает меру пресечения для гендиректора "Кухни на районе" Лозина
СК избирает меру пресечения для Лозина и еще 2 фигурантов дела об отравлении
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С задержанными гендиректором "Кухни на районе" Антоном Лозиным и еще двумя фигурантами идут следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.
По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
"С задержанными сегодня генеральным директором компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антоном Лозиным, руководителем отдела качества "Локалкитчен" Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиром Шином проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Петренко.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".