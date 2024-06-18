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СК избирает меру пресечения для гендиректора "Кухни на районе" Лозина - РИА Новости, 18.06.2024
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13:46 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953656638.html
СК избирает меру пресечения для гендиректора "Кухни на районе" Лозина
СК избирает меру пресечения для гендиректора "Кухни на районе" Лозина - РИА Новости, 18.06.2024
СК избирает меру пресечения для гендиректора "Кухни на районе" Лозина
С задержанными гендиректором "Кухни на районе" Антоном Лозиным и еще двумя фигурантами идут следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:46
2024-06-18T13:46
москва
нижегородская область
россия
светлана петренко
анастасия ракова
следственный комитет россии (ск рф)
случаи заражения ботулизмом в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С задержанными гендиректором "Кухни на районе" Антоном Лозиным и еще двумя фигурантами идут следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества. По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен". "С задержанными сегодня генеральным директором компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антоном Лозиным, руководителем отдела качества "Локалкитчен" Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиром Шином проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Петренко. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953520949.html
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москва, нижегородская область, россия, светлана петренко, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), случаи заражения ботулизмом в россии
Москва, Нижегородская область, Россия, Светлана Петренко, Анастасия Ракова , Следственный комитет России (СК РФ), Случаи заражения ботулизмом в России
СК избирает меру пресечения для гендиректора "Кухни на районе" Лозина

СК избирает меру пресечения для Лозина и еще 2 фигурантов дела об отравлении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С задержанными гендиректором "Кухни на районе" Антоном Лозиным и еще двумя фигурантами идут следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Во вторник СК сообщил о задержании троих фигурантов дела об оказании небезопасных услуг: фактического руководителя коммерческой организации по производству продукции, гендиректора частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, руководителя отдела качества.
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По данным следствия, в Москве за медпомощью с признаками пищевого отравления обратились более 100 человек. В Нижегородской области госпитализированы 14 человек, в том числе несовершеннолетний. В Татарстане более 10 человек находятся в больнице, восемь из них – в реанимации. Как рассказали в СК, все они заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО "Локалкитчен".
"С задержанными сегодня генеральным директором компании "Локалкитчен", также известной как "Кухня на районе", Антоном Лозиным, руководителем отдела качества "Локалкитчен" Еленой Машковой и фактическим руководителем компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиром Шином проводятся следственные действия. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения", - сказала Петренко.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
После отравления людей в Татарстане возбудили уголовное дело
Вчера, 21:15
 
МоскваНижегородская областьРоссияСветлана ПетренкоАнастасия РаковаСледственный комитет России (СК РФ)Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
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