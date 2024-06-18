https://ria.ru/20240618/nato-1953552552.html
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины - РИА Новости, 18.06.2024
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины
Президент США Джо Байден на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом приветствовал усилия альянса по поддержке Украины и укреплению партнерств в мире,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T02:13
2024-06-18T02:13
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом приветствовал усилия альянса по поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, включая Индо-Тихоокеанский регион, сообщили в Белом доме. "Президент приветствовал шаги, которые союзники по НАТО предпринимают для поддержки Украины и по укреплению партнерств, включая Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в заявлении. Байден и Столтенберг также обсудили рост оборонных расходов членов альянса с увеличением числа участников НАТО, которые нарастили показатель до 2% ВВП. Ранее Столтенберг на встрече с Байденом заявил о том, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, чтобы снизить нагрузку на США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, йенс столтенберг, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО
Байден приветствовал усилия НАТО по поддержке Украины
Байден одобрил усилия НАТО по поддержке Украины и укреплению партнерств в мире
ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом приветствовал усилия альянса по поддержке Украины и укреплению партнерств в мире, включая Индо-Тихоокеанский регион, сообщили в Белом доме.
"Президент приветствовал шаги, которые союзники по НАТО предпринимают для поддержки Украины и по укреплению партнерств, включая Индо-Тихоокеанский регион", - говорится в заявлении.
Байден и Столтенберг также обсудили рост оборонных расходов членов альянса с увеличением числа участников НАТО, которые нарастили показатель до 2% ВВП.
Ранее Столтенберг на встрече с Байденом заявил о том, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, чтобы снизить нагрузку на США.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.